Quieres saber una verdad sobre el marketing de contenidos: a nadie le importa tu producto o servicio

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Una de las verdades del marketing de contenidos, aunque suene cruel, es que a nadie le importa lo que vende tu startup.

Annie Spratt vía Unsplash

“Si tu propósito es crear una estrategia de marketing de contenidos, debes de saber que a tus clientes no les importa lo que vendes, por lo que deberás centrar tu contenido en sus necesidades, sus deseos, cómo los puede resolver, haciéndole saber que está ganando algo. Existen varias técnicas que te ayudan a modificar tu contenido centrado en tu producto para hablar de las necesidades y beneficios de tus clientes potenciales y clientes adquiridos”, comenta Jorge González, socio de G2 firma consultora especialista en estrategias para startups y scaleups.

Por ejemplo, Semrush realizó una encuesta a 1500 agencias de marketing para compañías B2C y B2C en 2021, los resultados de la encuesta señalan que el 84% declaran contar con una estrategia de marketing de contenidos, el 11 % declara que el marketing de contenidos es excelente como estrategia, el 76% las compañías tienen equipos de por lo menos 3 personas para el desarrollo y ejecución de la estrategia (que no es poco) y el 61% mide el ROI que trae consigo el Content Marketing.

Hacer una estrategia de marketing de contenidos de la manera correcta te permitirá tener buenos resultados, recuerda que el contenido debe mostrar cómo tu producto o servicio encaja en la vida diaria de tu público objetivo, resuelve sus problemas, satisface tus necesidades, ayuda a lograr sus objetivos o tiene un impacto en su vida diaria. Para ello en G2 Consultores te damos las siguientes recomendaciones:

Deja de centrar tu contenido en el producto/servicio y hazlo en el cliente: en el pasado, las compañías realizaban estrategias de marketing basadas en el producto o servicio; la información que recibía el cliente potencial es una información sobre lo único y espectacular que era e incitaban a comprar algo que no necesariamente el usuario requiriera. En la actualidad, las personas están más que informadas de lo que ofrece el mercado, quién tiene los mejores precios, saben qué ofrecen y qué no, básicamente ya tomaron una decisión de compra y quererlos persuadir de que tu eres el mejor, más que considerarlo como una estrategia favorable, resultará intrusivo para ellos. No lo hagas…

Desarrolla contenido hablando de la problemática y necesidades que padece ese nicho de mercado y edúcalo sobre las posibles soluciones que existen, de manera muy sutil les estás dando a conocer que eres experto en el tema y que sabes como resolverlo, estás haciendo un ejercicio de persuasión.

La mejor fórmula para ello es: