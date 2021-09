Esta compañía genética quiere revivir al mamut para combatir el cambio climático

El mamut lanudo fue visto por última vez hace aproximadamente 10,000 años, durante la Edad de Hielo. ¿Traerlo de vuelta puede ayudar a enfriar nuestro planeta que se está calentando a cada minuto?

Cortesía de Colossus

Esa es la audaz idea presentada por Colossal, una empresa de ingeniería genética y de biociencias que se lanzó esta semana y que cuenta con el respaldo de la Universidad de Harvard y algunos de los científicos más progresistas del mundo.

Combatir el cambio climático con mamuts puede parecer una locura, pero tiene décadas de investigación detrás, incluido el trabajo de George Church, Ph.D., un pionero de la genómica de renombre mundial. Church dirige un laboratorio en Harvard y ha estado explorando cómo rediseñar genéticamente al mamut lanudo utilizando su pariente vivo más cercano, el elefante asiático.

La razón es la siguiente: una de las mayores amenazas para la tierra es el derretimiento del permafrost ártico y su liberación masiva de gases de efecto invernadero que se almacenan de forma segura en su congelación. Cuando las manadas de mamuts lanudos y otros animales desaparecieron, esa área se cubrió con un bosque que mantiene la tierra más cálida. Church está apostando a la idea de que una población resucitada de mamuts, si se suelta en el ártico, muerde y pisotea los arbustos y los árboles, exponiendo la tierra a temperaturas bajo cero y permitiendo que las praderas originales de la tundra vuelvan a crecer. Ese ecosistema, mantenido por las grandes criaturas, secuestraría de manera efectiva el carbono, en lugar de permitirlo regresar a la atmósfera.

En el proceso de revivir al mamut, dice Colossal, también desarrollará tecnologías que pueden ayudar a las personas y al planeta de muchas otras formas. "Hemos encontrado una manera de aprovechar el poder de la tecnología CRISPR para la extinción de especies", dice Church. "Sin embargo, la edición de genes tiene el potencial de afectar todos los aspectos de la vida, desde la extinción de animales y la restauración de ecosistemas, hasta la prevención de enfermedades y la creación de cuerpos humanos más sostenibles ".

Y, por supuesto, los humanos podrán reunirse con uno de nuestros animales extintos más románticos: esa criatura peluda con magníficos colmillos que se precipitan como una escalera doble.

Aunque Church ha estado haciendo esta investigación durante años, no fue hasta que apareció un emprendedor en serie texano de gran pensamiento llamado Ben Lamm que alguien creó una empresa para ponerlo en práctica.

Lamm ha fundado cinco startups anteriores, y la más reciente, Hypergiant, está trabajando en reactores de algas devoradoras de carbono, constelaciones de satélites operadas desde un teléfono móvil y servicio de Internet a Marte. Pero en mayo de 2021, Lamm renunció como CEO para cofundar Colossal con Church y otras tres personas, porque estaba muy obligado por el enfoque radical para combatir el cambio climático.

¿Funcionará esta loca idea del mamut lanudo? ¿Qué pasa si no pueden escalar una población lo suficientemente grande como para talar el bosque? ¿Qué pasa si su especie sustituta causa repercusiones imprevistas? ¿Y si el costo es prohibitivo?

Pero, ¿y si... funciona? Lamm dice que vale la pena tomar esa posibilidad. Platicamos con Lamm para conocer algunas de las implicaciones de su salvaje empresa.

Háblame del salto de Colossal. Noto una vibra similar en el nombre.

Me gustan las cosas grandes [risas]. Y creo que la marca debe representar la misión de lo que estás haciendo. Los mamuts lanudos no son pequeños y esta empresa no es pequeña.

Así que sí, estaba familiarizado con el trabajo de George, y luego, hace unos dos años y medio, leí este artículo sobre su deseo de traer de vuelta al mamut lanudo. Y pensé, bueno, es una buena idea. Pero primero, ¿puede hacerlo? ¿Y entonces debería hacerlo? Así que comencé a leer otros artículos sobre la reconstrucción del Pleistoceno y cómo podemos devolver el Ártico a los pastizales, y sobre el rescate genético y la preservación de especies. Entre ahora y 2050, se proyecta que vamos a perder [hasta] el 50% de toda la biodiversidad en la tierra, y ¿cómo se puede catalogar genéticamente eso? Así que levanté el teléfono y dije: "¿Puedo hablar con el Dr. George Church?"

¿Llamaste personalmente o tu asistente te llamó?

No, no, no. Llamé. Y hablamos. No dormí esa noche. Y en dos meses estaba en el laboratorio. Lo que encontré fue que toda la ciencia dura se había resuelto. Lograr el objetivo fue realmente un factor de financiación. Entonces comenzamos un plan.

Cuando se habla de traer de vuelta al mamut lanudo y otras especies extintas, la idea es modificar los genomas para que puedan sobrevivir en un nuevo hábitat, e incluso usar las mismas técnicas para ayudar a las especies al borde de la extinción a superar lo que las está matando.

Exactamente.

Colossal tiene un acuerdo de licencia exclusivo con Harvard. ¿Fue difícil de negociar?

Trabajamos en ello durante bastante tiempo. Pero al final, pudimos asegurarnos exclusivamente de las tecnologías relacionadas con la extinción. También participamos en una investigación patrocinada, por lo que tenemos una relación continua con el laboratorio de Church para continuar innovando en algunas de estas tecnologías.

¿Cuál es el costo estimado para llegar a Woolly? Creo que con los 15 millones de dólares que ha recaudado no llegarían muy lejos.

Esta es solo una ronda de semillas y tenemos suficiente capital para obtener embriones viables. Pero saldremos y plantearemos una Serie A en el momento oportuno. El capital que hemos recaudado hasta ahora no fue el tradicional roadshow de Sand Hill. Hemos sido muy selectivos. Vamos a crear muchas tecnologías que creemos que se pueden monetizar con el tiempo, pero es necesario tener el tipo de inversor adecuado para centrarse en eso. Y creo que hicimos un muy buen trabajo al unir a Thomas Tulls y Richard Garriott que realmente apoyan la misión y la ciencia.

Bastante justo, pero, ¿si tuvieras que calcular un costo?

George ha estado trabajando en esto durante años. Comprender la verificación del rasgo que crea el pelaje peludo, la grasa distribuida, la hemoglobina tolerante al frío y las orejas pequeñas de un mamut lanudo, todo ese trabajo se ha hecho. Pero la ingeniería genética es cara. No tenemos una estimación precisa de cuánto cuesta hacer un mamut, aunque tenemos algunas buenas ideas.

¿Y cuánto tiempo crees que tomará?

Nuestro objetivo era tener nuestros primeros terneros en los próximos cuatro a seis años. Y se necesitan de 18 a 22 meses para la gestación de un elefante tal como lo conocemos hoy. Luego, un elefante tarda unos 13 años en alcanzar la madurez sexual.

¿Qué tipo de aplicaciones comerciales estás imaginando?

Creo que somos similares al Programa Apollo, porque de ahí surgen muchas tecnologías increíblemente valiosas y monetizables, como el GPS y los fundamentos de Internet. Con Colossal, creo que desarrollaremos algunos avances realmente importantes para poder editar genotipos y fenotipos, por ejemplo. También estamos trabajando para averiguar si usamos la gestación subrogada o úteros artificiales. Así que tendremos un conjunto de herramientas de extinción que también podemos usar para preservar especies que están en peligro crítico de extinción, bajo el paraguas de la conservación reflexiva y disruptiva, que es un gran mantra de la empresa.

¿Qué impedirá que malas personas utilicen algunas de estas tecnologías para transformar una especie en una especie de monstruo? Como empresa, ¿cómo afrontan esas preocupaciones?

Mientras seamos transparentes, la gente puede hacernos responsables. Nuestro consejo asesor científico incluye a los mejores científicos, los mejores bioeticistas y los mejores conservacionistas. Sabes, las tecnologías genéticas como CRISPR tienen muchas oportunidades para hacer avanzar al mundo, desde mejores cultivos hasta curar enfermedades genéticas como la anemia de células falciformes. Con suerte, nuestro enfoque en el mamut lanudo también será una historia inspiradora que genere más conciencia sobre la conservación y el cambio climático en todo el mundo.

¿Qué otras especies son importantes para ti?

El rinoceronte de Sumatra y el diablo de Tasmania son dos que me gustaría salvar. La gente piensa en los demonios de Tasmania como el de Looney Tunes y en tipos que giran en espiral en un tornado, pero en realidad son estas pequeñas criaturas lindas y enérgicas. Y la especie está siendo atacada por endogamia y enfermedades.

Pero también me he enamorado mucho del mamut lanudo. Por ejemplo, deberíamos tener tanta suerte de que dentro de 10.000 años, después de que nos vayamos, seremos adorados como esta criatura que nadie ha visto nunca.