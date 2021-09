Pfizer dice que la eficacia de su vacuna COVID-19 se debilita con el tiempo

Nota original publicada en The Epoch Times

La farmacéutica Pfizer dijo esta semana que los datos de Israel y Estados Unidos sugieren que la eficacia de su vacuna COVID-19 disminuye con el tiempo y afirmó que las dosis de refuerzo son efectivas para hacer frente a las nuevas variantes del virus.

Depositphotos.com

Hace dos semanas, los funcionarios federales de salud anunciaron una fecha límite del 20 de septiembre para intentar implementar las vacunas de refuerzo para el público en general, aunque un estudio reciente de varios científicos destacados de la Organización Mundial de la Salud y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) encontró que la la población en general no necesita una dosis de refuerzo.

"Los datos del mundo real de Israel y los Estados Unidos sugieren que las tasas de infecciones progresivas están aumentando más rápido en las personas que se vacunaron antes en las campañas de vacunación en comparación con las que se vacunaron más recientemente", dijo Pfizer durante su presentación de esta semana, que se publicó en el sitio web de la FDA.

Y la evidencia de los estudios indica que la “disminución observada de la efectividad de la vacuna contra las infecciones por COVID-19 se debe principalmente a la disminución de las respuestas inmunitarias de la vacuna con el tiempo más que a que la variante Delta escapa a la protección de la vacuna”, dijo Pfizer.

Con base en sus datos, Pfizer dijo que se deben administrar dosis de refuerzo a todas las personas de 16 años o más seis meses después de recibir su segunda dosis de la vacuna de ARNm.

El gigante farmacéutico, que se asoció con BioNTech para su vacuna, citó un estudio del gigante de la salud Kaiser Permanente que sugería que la protección contra la infección por COVID-19 se redujo del 88 por ciento en el primer mes de recibir la segunda dosis al 47 por ciento después de cinco meses.

La compañía está tratando de presentar un argumento antes de una reunión crucial de la FDA programada para el viernes, donde está programado que un panel debata y vote sobre si recomendar inyecciones de refuerzo o una tercera dosis.

Pero en un estudio publicado por The Lancet el lunes, dos revisores senior de vacunas de la FDA que se espera que abandonen la agencia pronto y más de una docena de importantes investigadores argumentaron que las inyecciones de refuerzo no son necesarias para la población en general. Argumentaron que los posibles efectos secundarios de las dosis adicionales podrían superar los beneficios, argumentando que tal fenómeno en realidad aumentaría la vacilación de la vacuna.

"La evidencia actual no parece mostrar la necesidad de un impulso en la población general, en la que la eficacia contra enfermedades graves sigue siendo alta", dijo el estudio publicado en The Lancet. “Incluso si finalmente se demostrara que el refuerzo disminuye el riesgo a mediano plazo de enfermedades graves, los suministros actuales de vacunas podrían salvar más vidas si se usaran en poblaciones no vacunadas previamente”, escribieron los autores.

Mientras tanto, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a principios de este mes emitió una declaración enérgica en la que pedía a las naciones más ricas, incluido Estados Unidos, que impongan una moratoria a las inyecciones de refuerzo hasta finales de este año. Debido a que las empresas están aumentando la producción de dosis adicionales de vacunas, priva a las naciones más pobres de las vacunas iniciales, argumentó en una conferencia de prensa.

"No me quedaré callado cuando las empresas y los países que controlan el suministro mundial de vacunas piensen que los pobres del mundo deberían estar satisfechos con las sobras", dijo en una conferencia de prensa el 8 de septiembre. "Porque los fabricantes han priorizado o están legalmente obligados a cumplir con las trata con países ricos dispuestos a pagar un precio elevado, los países de bajos ingresos se han visto privados de las herramientas para proteger a su gente".