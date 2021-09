Jeff Bezos envía un mensaje raro a Elon Musk en su primer tuit desde febrero de 2020

¿Se fumará la pipa de la paz en el espacio? Eso parece debido a un gesto inesperado y, nos atrevemos a decir, aparentemente sincero de Jeff Bezos hacia Elon Musk en Twitter.

Musk, cuya compañía de exploración espacial SpaceX lanzó un vuelo histórico totalmente civil esta semana, recibió una sutil felicitación del multimillonario y rival Bezos en Twitter el jueves por la tarde.

“Felicitaciones a @ElonMusk y al equipo de @SpaceX por su exitoso lanzamiento de Inspiration4 anoche”, escribió Bezos. "Otro paso hacia un futuro en el que el espacio sea accesible para todos".

Congratulations to @ElonMusk and the @SpaceX team on their successful Inspiration4 launch last night. Another step towards a future where space is accessible to all of us.