Este emprendedor tiene una empresa multimillonaria, pero todavía hace el lunch de sus hijos todas las mañanas

Los trabajadores de centros tecnológicos como San Francisco y Nueva York están familiarizados con la locura de los Allbirds de mediados a finales de la década de 2010, cuando no se podía caminar por la calle o subir a un ascensor sin ver las zapatillas monocromáticas de lana merino en los pies de aparentemente todas las personas. Si no parecen tan omnipresentes ahora, es probable que se deba a que se han vuelto tan comunes que los damos por sentado.

Forbes Japón a través de Allbirds

El crecimiento de Allbirds indicaría que ese es probablemente el caso. Después de lanzarse inmediatamente después de una campaña de Kickstarter de 120,000 dólares que tuvo lugar en 2014, la compañía ahora tiene un valor reportado de 1.7 mil millones de dólares y se está preparando para una oferta pública inicial en el otoño de 2021.

El cofundador y director ejecutivo Joey Zwillinger ha estado allí desde 2015, cuando se asoció con el neozelandés Tim Brown para crear y lanzar el "zapato más cómodo del mundo", a partir de lana merino sostenible.

Cinco años desde su lanzamiento, Allbirds ha ampliado su oferta de productos más allá de los clásicos Wool Runners para incluir zapatillas, zapatos sin cordones y ropa impermeable, y Zwillinger ha asumido un papel importante en la configuración del crecimiento de Allbirds. A continuación, te compartimos cómo es su rutina matutina, cuál es su libro de negocios favorito y sus hábitos diarios que lo convierten en un mejor líder.



Imagen: Allbirds

Entrepreneur: ¿Tienes una rutina matutina establecida?

Joey Zwillinger: No pongo una alarma. Mi hijo de 4 años me despierta y nos acurrucamos un ratito. Luego hago capuchinos para mi esposa y para mí, el lunch para mis niños y me voy al trabajo.

Entrepreneur: ¿Cuál es tu libro de negocios favorito?

Joey Zwillinger: El hombre en busca de sentido por Viktor Frankl. No se trata de negocios per se, pero si comprendes el mensaje de autodeterminación del libro, tendrás una mejor oportunidad de lograr cualquier cosa que te propongas.

Entrepreneur: ¿Podcast de negocios, programa de televisión, película o influencer favorito?

Joey Zwillinger: Si bien a primera vista puede no parecer abiertamente relacionado con los negocios, Before the Flood es un trabajo importante sobre la crisis climática, creado por el increíble director Fisher Stevens y el productor Leonardo DiCaprio, quien es un inversor en Allbirds. El sector privado tiene un papel importante que desempeñar para revertir el cambio climático, y continuar educándome sobre las realidades de un planeta más cálido ayuda a reforzar y enfocar la misión detrás de Allbirds.

Entrepreneur: ¿Tienes algún hábito diario que te convierta en un mejor líder?

Joey Zwillinger: Cuando llego a casa del trabajo, tomo un descanso completo. Me concentro al 100% en mi familia y luego vuelvo al trabajo cuando es necesario. Este es a menudo mi momento más creativo y productivo, y creo que es importante comprender mi ritmo personal y concentrarme en estar presente solo en lo que estoy haciendo en ese momento. Me ayuda a ser un buen líder empresarial y un buen padre de familia.

Entrepreneur: ¿Cuánto duermes? ¿Desearías descansar más?

Joey Zwillinger: Duermo ocho horas, generalmente con un interludio a media noche o dos de los que estoy tratando de deshacerme. Leo el periódico en mi teléfono cuando no puedo dormir por la noche, lo cual es un hábito ciertamente horrible, pero como resultado estoy muy al tanto de los eventos actuales.

Imagen: Allbirds

Entrepreneur: ¿Cómo es tu configuración de trabajo? ¿Trabajas desde una oficina? ¿Desde casa?

Joey Zwillinger: En nuestra oficina central de San Francisco trabajo en un pequeño escritorio en un diseño abierto frente a mi cofundador Tim Brown, rodeado por el resto de nuestro equipo ejecutivo. Camino mucho por nuestra oficina cuando no tengo reuniones programadas.

Cuando nos mudamos al trabajo completo desde casa debido al COVID-19, construí una litera triple para mis hijos y tomé una habitación como oficina. Lo hicimos funcionar, pero definitivamente no es mi favorito, y no soy tan productivo, dado que no puedo reunirme con personas ad hoc.

Entrepreneur: ¿Tiene un “uniforme” de trabajo o alguna prenda a la que gravitas cuando tienes una gran reunión?

Joey Zwillinger: Cuando me visto para el trabajo pienso en las audiencias con las que interactuaré antes de comenzar el día y busco usar algo que muestre la deferencia y el respeto adecuados hacia estas personas, al mismo tiempo que expreso mi personalidad y tengo en cuenta el impacto de los elementos en el planeta. Yo, por supuesto, siempre uso Allbirds, y últimamente me encantan nuestros Wool Pipers: son lo suficientemente elegantes y formales, pero no cargados.