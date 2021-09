¡Adiós plástico! McDonald's empezará a dar juguetes más sostenibles

¿Te gusta coleccionar juguetes de McDonald's para ti o tus hijos? Todo parece indicar que la cadena de comida rápida quiere ser una empresa más sostenible para 2025, pues la misma, informó que para esa fecha reduciría el uso de plástico en sus juguetes.

“A partir de ahora, y de manera gradual en todo el mundo para fines de 2025, nuestra ambición es que cada juguete vendido en un Happy Meal [Cajita Feliz] sea sostenible, esté fabricado con más materiales renovables, reciclados o certificados, como materiales de base biológica y derivados de plantas y fibra certificada”, explica la empresa en un comunicado.

La idea de la compañía de los arcos dorados es entregar juguetes hechos con materiales reciclados, renovables o certificados. Esta transformación les ayudará a reducir el 90% su uso de plásticos a base de combustibles fósiles en los juguetes.

Según la empresa de comida rápida eso es parecido a que toda la población de Washington DC, elimine los plásticos de su vida durante un año o que 650,000 personas eliminan los plásticos de sus vidas cada año.

La firma ya había empezado esta transición desde el año 2018 en países como Reino Unido, Irlanda y Francia. Ahora planea expandirla a nivel mundial. De acuerdo con sus datos, los esfuerzos alrededor del mundo y en los lugares mencionados anteriormente ya han logrado reducir 30% el uso de plásticos virgen a base de combustibles fósiles en sus regalos para niños.

