Amazon castiga a sus repartidores por mirar los espejos laterales mientras conducen o si otro auto los rebasa

Los repartidores de Amazon no están nada contentos con las cámaras de Inteligencia Artificial (IA) instaladas en las camionetas de la empresa. Aunque la intención era velar por la seguridad de sus conductores, ahora los penaliza por acciones totalmente normales como mirar los espejos laterales o ajustar la radio. También los castigan por eventos que están fuera de su control, como cuando otro auto se les atraviesa o los rebasa.

“Es molesto, cuando no hice nada (malo)", dijo un conductor de reparto de Los Ángeles al medio Vice. "Cada vez que necesito girar a la derecha, inevitablemente sucede. Un automóvil se me atraviesa para entrar en mi carril, y la cámara me grita, con esta voz robótica y oscura realmente distópica".

La función de las cámaras IA en las vans de Amazon es detectar posibles ‘eventos’ de conducción insegura. Esto influye en los puntajes de desempeño de los trabajadores, que reciben calificaciones de ‘deficiente’, ‘regular’, ‘bueno’ o ‘fantástico’.

Las calificaciones de manejo de Amazon son muy importantes para los conductores, repartidores y proveedores de servicios de entrega locales (DSP, por sus siglas en inglés), que emplean y administran a los conductores.

La empresa toma en cuenta estos puntajes para otorgar bonificaciones, pagos adicionales y premios. En el caso de los DSP, las penalizaciones ‘injustas’ afectan sus ingresos porque les dificulta obtener bonificaciones para reparaciones, daños y otros, pero solo si las puntuaciones semanales combinadas de sus conductores llegan al nivel de ‘fantástico’.

"Amazon usa estas cámaras supuestamente para asegurarse de tener una fuerza laboral más segura, pero en realidad las están usando para no pagar a las empresas de entrega", dijo el propietario de un DSP de Washington a Vice.

Amazon defiende la efectividad de sus cámaras inteligentes

En febrero pasado, Amazon anunció que instalaría las cámaras en sus camionetas de reparto para mejorar la seguridad. El sistema incluye una cámara frontal, dos laterales y otra que mira al conductor.

"Una de las mejoras de seguridad que hicimos este año es la implementación de tecnología de seguridad basada en cámaras y telemática en toda nuestra flota de entregas", dijo Amazon en un comunicado citado por Business Insider. "Esta tecnología proporciona a los conductores alertas en tiempo real para ayudarlos a mantenerse seguros cuando están en la carretera".

La medida generó preocupación por la privacidad y la vigilancia, e incluso un conductor de Amazon renunció por la instalación de las nuevas cámaras. "Fue tanto una violación de la privacidad como un abuso de confianza", dijo el ex empleado a Reuters.

Sin embargo, Amazon asegura que han visto una reducción en los accidentes y otras violaciones de seguridad desde que implementó el sistema de IA en sus vehículos de reparto.

La compañía afirma que desde que instalaron las cámaras en más de la mitad de su flota de Estados Unidos han tenido 48% menos accidentes. Además, las infracciones bajaron 77%, el manejo sin cinturón de seguridad disminuyó 60% y la conducción distraída se redujo 75%.

Aunque algunos proveedores de reparto dicen no estar capacitados para usar las cámaras, Amazon afirma que cada empresa de entrega recibió capacitación para usarlas y que están obligadas a informar a sus trabajadores cómo los ‘eventos’ afectan sus puntuaciones.

El ingenio de los repartidores reta la IA de Amazon

Algunos conductores de Amazon han recurrido a tapar las cámaras de sus camionetas con stickers para evitar infracciones innecesarias.

“Si les planteamos los problemas con las cámaras, los gerentes lo esconderían debajo de la mesa, sólo les preocupa sacar los paquetes. Así que las tapamos”, dijo un repartidor al mismo medio.

Otros conductores de reparto optan por usar lentes oscuros para que las cámaras no interpreten sus movimientos oculares como ‘conducción distraída’.

"Las cámaras Netradyne que Amazon instaló en nuestras camionetas no han sido más que una pesadilla", dijo un ex conductor de Amazon en Alabama. "Personalmente, no me sentí más seguro con una cámara observando cada uno de mis movimientos".

Los repartidores también dijeron que es difícil apelar ante la empresa los eventos marcados erróneamente, y que cuando lo intentan a menudo son ignorados. No obstante, Amazon dijo a Insider que las apelaciones se revisaron manualmente y que los ‘errores’ no afectaron a repartidores no proveedores.