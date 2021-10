Las 3 cosas con las que debes vivir, según el embajador de la felicidad

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Barry Shore estaba viviendo la vida de sueños de muchas personas. Llevaba su vida emprendiendo varios negocios que lo llevaron a ganar millones. Era exitoso y feliz dentro de lo que cabe hasta que un día, de la nada, despertó cuadripléjico. Se le diagnosticó con el Síndrome de Guillain-Barre, una enfermedad en la que el sistema inmunológico ataca los nervios.

Lo llevaron al hospital y no salió en 144 días. Estuvo dos años en cama sin siquiera poder voltearse solo. Con el tiempo pudo ir recuperando movilidad y hoy en día puede caminar con ayuda de un aparato, pero no fue fácil llegar a ese punto. Uno pensaría que el evento causó depresión y enojo, pero no fue así. Él confiaba en que había pasado por algo y que iba a hacer lo necesario para poder seguir adelante en su vida.

De los ejercicios que más le ayudaron a recuperar movilidad fue la natación. Al principio sólo podía nadar un kilómetro y medio. En los últimos 12 años logró acumular la cantidad de kilómetros que hay entre Myanmar (Birmania) y Nueva York. Varios doctores le dijeron que no iba a volver a caminar. Fue su actitud lo que lo sacó adelante.

Shore decidió enfocarse en todo lo que sí podía hacer y fue de esa experiencia que sacó la inspiración para su proyecto más importante: La alegría de vivir (The Joy of Living), un libro donde te enseña cómo eliminar el estrés de tu vida y encontrar la alegría en lo mundano. Se convirtió en motivational speaker, tiene un podcast y vende mercancía con uno de sus mantras, S.M.I.L.E.

Las 3 cosas fundamentales con las que debes vivir

Habla de tres ideas fundamentales con las que debes vivir, y usa acrónimos para describirlas.

MAD, Make a difference (Haz una diferencia): La primera idea es que ti vida tiene un propósito. Cuando dejas que ese propósito te motive puedes hacer una diferencia. SMILE, Seeing Miracles In Life Everyday (Encuentra milagros en la vida cotidiana): “¿Estás aquí? ¿Puedes escuchar, ver, pararte o caminar? ¿Tienes agua, bebidas, comida y té? ¿Tienes donde dormir? ¿Tienes familia y amigos? Cada una de esas cosas es un milagro. Evidencia simple”, dice Shore en un podcast. THANK, To harmonize and network kindness (Harmoniza y externa amabilidad): Ser amable con las personas genera un cambio en el mundo y dentro de ti. Practica hacerlo tres veces al día por el resto de tu vida.

“Negocio no significa vivir ocupado. Negocio significa ser rentable", Barry Shore

Las ideas de su libro prometen traer alegría al lugar de trabajo y resolver el problema de absentismo que le cuesta a los negocios trillones de dólares. ¿Cómo? Enseñándote a cuidar tu salud mental. Este tema se ha hablado tanto en los últimos años que seguro ya estás cansado de escucharlo, pero a pesar de que se discuta, sigue sin haber consecuencias. Las personas y sobre todo las empresas siguen sin priorizar la salud mental y esto no es sólo lo correcto, sino que acaba siendo benéfico para todos. Sobre todo con la pandemia es importante que le pongamos atención a nuestro bienestar para después poder ser productivos.

Barry Shore no sólo le da la importancia que merece, sino que propone 11 estrategias para poder vivir bien y trabajar bien. Su libro ha ayudado a personas a encontrar el balance entre su trabajo y su vida personal y si es algo de lo que sufres, deberías escuchar al embajador de la felicidad.