Por qué debes dejar que tus empleados sean influencers

Las marcas deben tener presencia en las redes sociales. Actualmente, es ineludible si quieren llegar a su público objetivo.

Pero no solo se trata de compartir un mensaje por los canales propios o en redes sociales de la marca, también se puede echar mano de influencers para potenciar el reconocimiento de marca y explorar otras audiencias. Hasta aquí, lo básico en marketing digital.

Pero qué tal si a esta ecuación le agregamos a los propios empleados como influencers. Ahora es cuando se abre un gran abanico de oportunidades.

Este es el concepto detrás del llamado employee advocacy: cuando una marca se promociona a través de sus empleados en las redes sociales. Una idea que no es nueva, pero que en este último año ha cobrado especial relevancia gracias a redes sociales como TikTok donde los empleados de diferentes empresas no han dudado en promocionar su lugar de trabajo y compartir públicamente sus experiencias, logros o su nivel de conexión con ellas.

Que los empleados compartan contenido sobre la empresa en las redes sociales ayuda a éstas a dar una imagen más humana de la marca, así como dar a conocer sus valores a través de la propia experiencia de sus empleados.

Teniendo en cuenta que gran parte de la fuerza laboral actual es parte de generaciones Milenial y Z (en Estados Unidos ya es el 40% de la fuerza laboral), las cuales han crecido con las redes sociales, el employee advocacy no hace más que utilizar el conocimiento y las habilidades de un grupo que naturalmente ya socializa en las redes sociales.

Pensemos que cada empleado con presencia en redes sociales tiene su propia red de contactos. Si sumamos todas esas conexiones el alcance de un mensaje es realmente exponencial, hay quienes sugieren que es hasta diez veces más de lo que su marca podría ganar por sí sola.

Según un estudio reciente, los mensajes de marca tienen un 561% más de alcance cuando son compartidos por los empleados en comparación con los mismos mensajes distribuidos a través de los canales sociales oficiales de la marca.

Los programas de employee advocacy están demostrando ser una potente herramienta de marketing, ventas y contratación ya que las empresas pueden llevar su mensaje mucho más lejos que una cuenta de marca sin rostro.

El tema de compartir mensajes con la mención a una marca es delicado y más de uno levantará una ceja para mirar con desconfianza que los empleados compartan sus experiencia y opiniones abiertamente.

Obviamente, en algún punto el mensaje puede escapar de las manos de la administración y malinterpretarse por lo que algunas empresas se muestras recelosas o no entienden cómo un programa de promoción social puede beneficiarles.

Para que los empleados realmente se conviertan en influencers de su marca, la empresa debe tener un plan que incluya una guía y una política clara para hablar de la marca en redes sociales.

Existen en el mercado plataformas que ofrecen ayuda a las empresas a incentivar, organizar, y monitorizar el contenido que publican sus empleados sobre la empresa en redes sociales.

Incluso algunas recurren al método de gamificación y, para incentivar la publicación de mensajes por parte de los empleados en sus redes sociales, los premian ofreciendo incentivos mediante un sistema de puntos que se obtienen con la difusión de cada mensaje.

Veamos algunos ejemplos

Vamos a poner como ejemplo una empresa que quiere dinamizar un contenido en Twitter con sus mejores clientes. Con un programa de employee advocacy se envía esta comunicación a través de una herramienta como las arriba mencionadas a 1.000 embajadores, de los cuales 500 deciden promocionar el contenido, con una media de 300 contactos en Twitter cada uno.

Al ser perfiles reales, aumenta la audiencia orgánica extra producida por los retuits de sus seguidores en un 50% extra con lo que se puede llegar hasta audiencia potencial de 300,000 usuarios de Twitter. Nada mal, ¿verdad?

En el último año hemos visto como los empleados de empresas como la NBA, Chipotle o Walmart nos han contado el “detrás de cámaras” de sus trabajos, muchas veces con challenges, stories o imágenes que los han convertido en los mejores embajadores de su marca. Otras empresas como IBM y Dell lo vienen haciendo en el ámbito B2B desde hace años.

Este es el presente y el futuro del marketing en redes sociales.

Como pasa con todo en el mundo de la influencia, al final todo se reduce al boca a boca de toda la vida, pero amplificado al mundo digital porque todos somos influencers.

Curls are only as good as the products used aka go watch me in the new ##walmart Beau-Tea ep. ##LinkInBio