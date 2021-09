¿Por qué la gestión del talento es fundamental en un emprendimiento?

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Aún existe la percepción de que emprender es una tarea personal, pero en realidad se necesita de un equipo con muchas fortalezas y habilidades para tener éxito, quizás incluso superiores a las habilidades de un equipo en una empresa grande. Por esta razón, debemos ser conscientes de la importancia de contar con una estrategia para identificar y gestionar el talento de tu compañía, así como lo es tener un plan financiero y de negocio, los cuales son aspectos clave para el crecimiento de la empresa; pues si no cuentas con las personas adecuadas, por muy bueno que sea el emprendimiento, su futuro podría verse comprometido.

La realidad es que al emprender entre nuestras prioridades no está realmente tener un plan para atraer y desarrollar talento, y tal vez una de las razones por las que se le resta importancia a esto es porque pensamos que como fundadores podemos hacernos cargo de varias tareas con el fin de optimizar recursos; sin embargo, con esta idea estamos limitando el crecimiento del propio negocio, pues recuerda que tu fuerza laboral será la que te permita cumplir con los objetivos del proyecto.

Analizando esto, estarás de acuerdo conmigo en que formar un equipo de trabajo desde el inicio es fundamental y también debe ser algo estratégico, no solo se trata de contratar personas, se debe tener un proceso claro, pues a medida que el emprendimiento crece se deberán tener prácticas de recursos humanos más formales y efectivas; imagina ¿qué pasará cuando pases de 3 a 100 personas en tu equipo? ¿Estarás preparado?

Hoy me gustaría compartirte siete aspectos básicos que debes tomar en cuenta para gestionar el talento de tu emprendimiento:

Identifica los perfiles que necesitas

Muchas veces al no tener claro los perfiles o roles que requiere una empresa en crecimiento no se puede construir un equipo. Por ello, es importante identificar las funciones y tareas que necesitas cubrir y cuáles son las competencias, habilidades y conocimientos técnicos que requiere la persona para desempeñar el puesto; de esta forma podrás elegir a las personas adecuadas, así como un posible futuro rol para esa posición.

Asigna a un líder de RH

Conforme va creciendo la empresa, es común que los emprendedores comiencen a buscar ciertas posiciones clave de liderazgo como lo es un Director Financiero o Director de Marketing. Un líder de Recursos Humanos debe estar también dentro de los planes, lógicamente con un rol más de gestión de talento que de operación y nómina; él te ayudará en toda la parte estratégica y operativa de la atracción, selección y retención de la fuerza laboral.

Pon foco en las habilidades

Es importante identificar las habilidades del equipo que construyas, tanto técnicas como blandas. Una variedad de competencias será necesaria para el éxito, así que no te limites a contratar personas exactamente parecidas a ti, busca la diversidad. Toma en cuenta que el desarrollo de los empleados le dará mayor competitividad a tu emprendimiento y será un diferencial frente a tu competencia. Así mismo, algunas de las habilidades blandas más importantes que deben existir en los emprendimientos son la adaptabilidad y flexibilidad, creatividad, proactividad, liderazgo de proyectos, resiliencia, resolución de problemas, entre otras.

Cuida a los empleados de alto potencial

Encontrar a un gran talento y cuidarlo es todo un desafío; así que, a través de una evaluación de competencias, puedes identificar de manera más objetiva y precisa a aquellos empleados con gran potencial, para que puedas desarrollarlos y conocer previamente cómo podrías aprovechar al máximo su talento en la consecución de las metas, con el fin de que estén motivados, felices, comprometidos y leales a tu empresa.

Nuevas modalidades laborales

La pandemia ha demostrado que el trabajo en casa es posible y que no es algo exclusivo de grandes empresas, los emprendimientos también pueden implementarlo; de acuerdo con un estudio de Microsoft México, 8 de cada 10 Pymes mexicanas realizaron un cambio en su negocio ante el impacto de la pandemia y dentro de esos cambios fue la adopción de tecnología como el trabajo remoto.

Motivar al equipo

Los emprendedores suelen lidiar con la complejidad de encontrar formas para mantener a su equipo comprometido y motivado en todo momento. Usar un esquema de compensación variable conforme tu negocio crece, donde puedas dar incentivos económicos a tus colaboradores, les dará a todos una lógica de trabajo hacia el crecimiento, no importa el cargo o si no es una posición comercial, siempre los beneficios variables sobre la base de las metas de la compañía generan crecimiento en la empresa.

Tener constante retroalimentación

El éxito de una gestión de talento en una empresa, ya sea grande o pequeña, se basa en mantener una constante retroalimentación sobre lo que se está haciendo bien y las oportunidades de mejora tanto de líderes como del equipo de trabajo; por lo que es importante crear una cultura de cero egos que favorezca a la mejora continua.

El ser una empresa en crecimiento no significa que no puedas tener en tu equipo a grandes talentos; todo está en desarrollar una buena estrategia de Recursos Humanos. Al asegurarnos de que nuestros emprendimientos adopten las mejores prácticas de gestión del talento desde el principio, preparamos a nuestros colaboradores y empresa para el éxito. Como decía el emprendedor Mark Suster, recuerda que los individuos no construyen grandes empresas. ¡Los equipos lo hacen!