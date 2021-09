Los 4 miedos que son la OTRA pandemia en los negocios

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

En principio, cuando sentimos miedo, esta emoción resulta muy útil a la hora de escapar de peligros o potenciales riesgos. Sin embargo, no hay que olvidar que también es una barrera que nos bloquea emocionalmente y nos impide (en muchas ocasiones) de cumplir nuestros objetivos. Como, por ejemplo, de emprender y lograr cumplir nuestras metas de una manera inimaginable.

Teniendo este paradigma en cuenta, les presento distintos miedos que experimentan los emprendedores y algunos consejos para solucionarlos:

1. Miedo al fracaso

En ocasiones, las personas se auto limitan al crear barreras, las cuales se convierten imposibles de derribar. El hecho de contar con una familia qué mantener o simplemente no contar con los estudios adecuados son algunos aspectos por lo que las personas se echan para atrás.

Basado en mi experiencia profesional, en muchas ocasiones, este miedo se experimenta por no querer salir de “la zona de confort”. Por eso, durante todo el proceso, será indispensable apoyarse de seres queridos y tener en mente que en la transición de empleado a emprendedor habrá épocas donde existan limitaciones económicas, pero siempre hay que tratar de llevar la frente en alto, una actitud positiva y seguir adelante para lograr obtener el éxito deseado.

2. Miedo a la competencia

Cuando nos encontramos ante la posibilidad de emprender en un sector que ya se encuentra posicionado, son los estigmas de no poder aportar nada nuevo al mercado lo que limita a dar el siguiente paso. Y es aquí donde la mayor parte de los pretendientes a emprendedores se detienen pues no encuentran el diferenciador de su marca ante las demás.

Nos encontramos en uno de los mercados más grandes y volátiles del mundo y debemos aprovecharlo. En esta parte, recomiendo pensar “fuera de la caja”, ser innovadores, buscar una ventaja competitiva (que la competencia no tenga) y ofrecer valores agregados únicos.

3. Miedo a no contar con suficientes recursos

El hecho de no contar con los contactos, los clientes o capital suficiente se puede presentar como un gran obstáculo, sin embargo, este problema puede ser sólo temporal si el emprendedor se lo propone.

Cualquier negocio puede empezar sin capital si elige irse por el camino de los fondos de capital o créditos puentes. Además, es más importante contar con clientes (y tratarlos con amabilidad) que, con el capital, puesto que éstos ayudarán a pasar la voz en un corto plazo y nos ayudarán a crecer el negocio rápidamente.

4. Miedo al rechazo

En muchas ocasiones, las personas temen a emprendedor por ser de diferente sexo o edad el resto del mercado. Pero esto no debe de ser un impedimento, si no un “plus” y una ventaja ante la competencia.

En esta parte, debemos conocer la historia del fundador de KFC, el coronel Sanders, quien después de experimentar diversos fracasos empresariales, a los 65 años viajó por todo Estados Unidos en coche dando a conocer su famoso pollo y recibía un centavo por cada producto vendido. Luego de recibir respuestas negativas en más de 2 mil restaurantes, Harland Sanders tomó la decisión de no rendirse y fue así que inició Kentucky Fried Chicken. A la edad de 74 años, KFC ya tenía 600 establecimientos con su producto en los Estados Unidos y Canadá.

Un tema que siempre me han preguntado, es qué se necesita para ser emprendedor y siempre contesto quitarse el miedo. La única limitante para emprender es uno mismo, no existe el éxito sin el fracaso. No tengas miedo a salir de tu área de confort, siempre le he dicho a mis amigos: ‘hazlo y si tienes miedo, hazlo con miedo’.