Estados Unidos mantendrá restricciones para persona vacunadas con Sputnik V, según WP

Aunque anteriormente Estados Unidos (EU) recibía extranjeros vacunados contra el COVID-19 o no, recientemente, el país norteaméricano modificó estas reglas y ahora recibe solo a extranjeros vacunados. Pero, ¿podemos entrar a EU con cualquier vacuna?

The Washington Post informó que a partir de noviembre de 2021, EU solo aceptará la entrada de viajeros que cuenten con alguna de las inyecciones contra el COVID-19 aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Esta medida excluye a la vacuna de origen ruso Sputnik V.

De acuerdo con información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a agosto del año 2021, las vacunas autorizadas por la OMS son las siguientes:

Asimismo, explican que las demás inyecciones continúan siendo estudiadas.

Por otro lado, la FDA ha aprobado el uso de emergencia de las vacunas de Moderna, Johnson & Johnson (Janssen), y la de Pfizer/BioNTech, última que recientemente, también, fue aceptada para su uso comercial.

La vacuna de origen ruso, Sputnik V, aún no se encuentra aprobada por ninguno de estos organismos, aunque varios países, incluyendo México, aceptaron su aplicación.

En este sentido, y de acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa, Sputnik V ha sido autorizada por 70 países que juntos tienen una población total de 4 mil millones de personas lo que equivaldría al 50% de la población mundial.

