Hempresarios; el evento que te enseña a invertir en la industria cannábica

No cabe la menor duda de la marihuana siempre ha tenido un estigma negativo en la sociedad mexicana. Sin embargo, parecería que esta cada vez se vuelve más progresiva y comprensiva en cuento a cannabis se refiere. Todo apunta a que, en un futuro cercano, la marihuana será legalizada en su totalidad.

Es por esta razón que es una gran oportunidad comenzar a involucrarse en la industria desde ahora para poder prepararnos para la demanda futura.

Cannabis; una de las industrias más lucrativas a nivel mundial

La industria cannábica tiene varias vertientes que la posicionan como una de las industrias con mayor crecimiento y menor tasa de riesgos. La firma Grand View Research destaca que el tamaño del mercado mundial de cannabis legal fue de 12,800 millones de dólares en 2020 y que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta del 26.3% de 2021 a 2028.

Su exponencial crecimiento se puede atribuir a cambios en legislaciones en distintos países donde se ha legalizado y regulado el consumo medicinal y lúdico.

Estado legal de la marihuana en México

La marihuana siempre ha se ha encontrado en un limbo legal en territorio nacional. Sin embargo, recientemente se dio un paso agigantado que parece que se encamina a la legalización total del cannabis en México.

Estamos hablando de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el lunes 28 de junio del 2021 un fallo histórico sobre el consumo de la marihuana, al declarar que es inconstitucional la prohibición que hasta ahora estuvo establecida en la Ley General de Salud. ¿Dónde nos deja eso a nosotros? Esto significa que los mexicanos mayores de edad puedan consumir, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar cannabis y tetrahidrocannabinol (THC), principal componente psicoactivo de la planta, todo esto con fines recreativos.

Ahora, esto no significa que el mercado del cannabis sea legal en su totalidad, ni que los consumidores no deban de acatarse a limitaciones y sanciones en caso de incumplirlas. Debemos hacer énfasis en que, a pesar lo previamente mencionado, no se autoriza, en ningún caso, importar, comerciar o suministrar marihuana. Además, se anularon artículos de la Ley General de Salud, no del Código Penal Federal, por lo que el consumo de cannabis aún no se despenaliza.

Por último, será la Comisión Federal para la Protección contra Riegos Sanitarios (COFEPRIS) la encargada de redactar y dictaminar los lineamientos que deberá de acatar todo aquel que quiera practicar el autocultivo para consumo personal.

Sin embargo, expertos como Paco OG, organizador y fundador de Hempresarios auguran que la legalización será total para antes que se acabe el año 2023.

Ventajas que la despenalización trae consigo

Hay tres principales ventajas que surgirían de este proceso legal. La principal es que, mediante la regulación y control de calidad de los productos cannábicos, el consumidor puede adquirir productos de total seguridad y mayores estándares de calidad.

La siguiente es que, mediante la entrada de empresarios al negocio cannábico, grupos criminales dedicados al narcotráfico ilegal perderían poder al sustraerles el monopolio de este negocio.

Por último, el gobierno federal puede generar impuestos que surjan de la comercialización de la marihuana. Dicho ingreso puede ser destinado a causas sociales y proyectos en beneficio de la población mexicana.

¿Qué es Hempresarios?

Hempresarios es un evento que se realizará el 29 y 30 de septiembre del presente año. Este tiene el objetivo de brindar información a sus asistentes sobre como comenzar a invertir en la industria cannábica a nivel internacional y nacional, de manera legal y segura.

Hempresario vincula a las empresas relacionadas con la industria e inversionistas, no tratan de promover el uso de la planta sino se busca la generación de negocios, así como proporcionar información que sirva para desmitificar falsos conceptos, ampliar la visión de las personas y promover la unión como industria para preparase ante la demanda.

¿Qué panelistas asistirán?

El evento contará con la participación con múltiples invitados involucrados con el negocio del cannabis. Para el 29 de septiembre se encuentran:

Felipe Bravo, activista cannábico, CEO y fundador de MexiCanna Consultoría Cannabica

Brenda Hernánez, fundadora de Chicks vs Stigma, una plataforma dedicada a brindar educación cannábica.

Janeluy López, licenciada en mercadotecnia y publicidad, asesora y emprendedora con experiencia en cannabis.

Mariana Sevilla, fundadora de México Regula e integrante de la coalición Regulación por La Paz.

Jiangsu Wonpec, presidente de la Alianza Latinoamericana de la Cannabis

Khata, activista cannábico en Baja California y una de las voces líderes del grupo musical Somos Uno.

Abatzi Lion, pionero del movimiento de Reggae y Sound System en Baja California.

Para el 30 de septiembre, habrá conferencias presididas por:

Raúl Elizalde, abogado y empresario mexicano de Monterrey, Nuevo León. Primer ejecutivo mexicano en dirigir globalmente a HempMeds.

Mirna Flores, Dr. Honoris causa por su destacada labor en la formación de médicos y especialistas de la salud en el área de medicina cannábica en México y en el extranjero.

Javier Hasse, cofundador y CEO de El Planteo. Escritor especializado en cannabis, cáñamo, CBD y psicodélicos.

Mariana Larrea, experta legal en materia de salud y regulación sanitaria de la firma Santamarina + Steta.

Rubén Pagaza, Dr. Honoris Causa. Director y fundador del Diplomado en Medicina Cannábica AMEDCANN.

Ana Erika Santana, abogada corporativa, especialista en compliance y directora general de CONIDEBID.

David Suarez, Médico egresado de la UNAM con Especialidad Médica en Acupuntura y Fitoterapia, Miembro de American Conference for the Advancement of Medicine.

