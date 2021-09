El 'fan de Elon Musk' asegura ser el tercer mayor accionista de Tesla

Koguan Leo, se ha proclamado fan del empresario Elon Musk, algo que no sorprende a muchos, sin embargo, lo relevante es que él había mantenido un perfil relativamente bajo… hasta ahora.

Leo, ha logrado acumular 4.6 mil millones de dólares, que equivaldrían 6.2 millones de acciones de la empresa automotriz, esto lo convierte en el tercer accionista más grande de Tesla, después de Elon Musk y Larry Ellison.

El millonario se ha mantenido lejos del ojo público. Incluso una búsqueda en Google solo revelaría que se graduó de la Universidad de Columbia y de la Facultad de Derecho de Nueva York, y que fundó SHI International Corp en 1989, una gran empresa de TI, que tiene más de 20 mil clientes, incluyendo a Boeing y AT&T.

Hace poco, también salió su nombre por la compra del penthouse de James Dyson, famoso por las aspiradoras en Singapur, por 54 millones de dólares.

El multimillonario, que figura en la lista de Forbes en el lugar 1,444 con 2.1 mil millones de dólares, se ha vuelto muy activo en Twitter y se describió a sí mismo como “fanático de Elon”. Pero, además de admirar a Musk, en su cuenta afirmó ser el tercer accionista más grande de Tesla.

@bradsferguson, Please ask @MartinViecha, head of Investor Relation of Tesla, if I am Prof. Leo KoGuan and the 3rd largest individual shareholder of Tesla who owns more Tesla shares than that of ARK Invest and Baron Capital. Moreover, I challenge you to falsify KQID time engine. https://t.co/PMLwwohEmE