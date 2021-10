Airbnb pone en renta la casa de la película SCREAM para Halloween

¿Quieres vivir una experiencia aterradora en Haloween? Airbnb pone en renta la casa del clásico de terror de los 90, SCREAM.

La película original de 1996, se convirtió en un éxito de la cultura pop, que dio lugar a cuatro secuelas. ¿Quién no conoce la icónica máscara del asesino que aterrorizó a los estudiantes? El último filme de esta serie verá la pantalla grande en enero de 2022. ¡25 años de asustar a los jóvenes!

Airbnb ofrece una experiencia completa con valor de 5 dólares (102 pesos mexicanos aproximadamente) por noche, una tarifa que resulta más bien simbólica. En ella participará el actor David Arquette, quien interpreta al policía Dewey Riley en la cinta original y las secuelas. Arquette le dará a los afortunados huéspedes consejos imprescindibles para sobrevivir y así no toparse cara a cara con uno de los asesinos más famosos de la historia del cine: Ghostface.

Imagen: Airbnb

“Proteger la ciudad de Woodsboro es el deber de mi vida y, sin duda, he desarrollado una habilidad para escapar de Ghostface“, asegura Riley. “Como anfitrión, vigilaré a los huéspedes para asegurarme que nadie viva un giro inesperado de la trama. Creerme, las películas de terror siempre son interesantes, para bien o para mal...”

You’re not scared are you? Learn how to book your stay @airbnb & see the new SCREAM in theaters January 2022 @ScreamMovies pic.twitter.com/ZRm4q1SucI