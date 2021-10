Secretaria de Economía se compromete a impulsar una ley para el pago oportuno a Pymes

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

El segundo y último día de la Cumbre de Emprendedores ASEM 2021 contó con la participación de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, quien habló con Juana Ramírez, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), sobre las políticas que el gobierno está implementando para facilitar el nacimiento y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del país.

Cortesía ASEM

Durante el conversatorio ‘Programas y legislación para emprendedores y MIPYMES', la funcionaria adelantó que su dependencia está por presentar la iniciativa de ley de pago oportuno (iniciativa impulsada por la ASEM), con la cual buscan que las grandes empresas paguen a tiempo a los pequeños negocios para que estos tengan flujo de capital y puedan seguir operando.

Con respecto al pago oportuno, la Secretaría de Economía indicó que ya no se le puede estar dando ‘respiración de boca a boca’ a las pequeñas empresas cuando las grandes tienen el tanque completo, pues el gobierno les ha dado oportunidades a través de acuerdos voluntarios para que paguen oportunamente sus facturas a las Mipymes; no obstante, la situación para los emprendedores no ha mejorado.

“Al principio decía, si ha habido dos intentos de acuerdo, vamos a dar un tercero y de repente caí en cuenta que si ya te portaste más de dos veces y no cumples, no tendrías por qué cumplir en la tercera, habría que obligarlos con la ley”, enfatizó.

También subrayó que su gestión busca facilitar el fortalecimiento de las pequeñas empresas a través del acompañamiento, el financiamiento vía banca de desarrollo y la vinculación con empresas tractoras, tanto a nivel local como en el extranjero.

Para ello, detalló que la Secretaría de Economía está desarrollando mecanismos para que las Mipymes -que generan el 70% de los empleos en el país- puedan vender sus servicios y productos en el exterior, a través del programa ‘Comercia MX’, que vincula a los emprendedores con los consumidores y viceversa.

Tatiana Clouthier indicó que, en el sureste mexicano, el gobierno está trabajando con los pequeños productores para que agreguen valor a sus cosechas y puedan comercializarlas más allá de las fronteras locales.

Del lado de la innovación, la Secretaría de Economía realiza convocatorias para que los emprendedores puedan patentar sus descubrimientos y aplicaciones tecnológicas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y, después se vinculen con fondos de financiamiento o se asocien con otras empresas para llevar a cabo sus ideas.

Durante la charla, la funcionaria destacó la importancia que tienen las mujeres en la reactivación económica y en la evolución del ecosistema de las Mipymes. De acuerdo con la Radiografía del Emprendimiento 2020 de la ASEM, uno de los principales factores de fracaso de los negocios, y que se presentó mayoritariamente en las mujeres, es la falta de tiempo.

Esto se debe a que muchas emprendedoras a la par de sus proyectos tienen que realizar otras tareas como el cuidado del hogar o de hijos y familiares. En este sentido, Tatiana Clouthier afirmó que se fortalecerá el uso de las tecnologías y el financiamiento en los negocios liderados por ellas.