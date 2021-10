'Haz que tus clientes te amen': Inversionista de Brixton Ventures Lab comparte consejos para fundadores de startups

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

La pasión, ese fue el motor que llevó a Rafael Hernández Zarate a crear Brixton Ventures Lab, empresa que tiene como objetivo convertir a México en el principal hub de innovación en América Latina.

Rafael Hernandez vía LinkedIn

“Cuando me decidí a crear Brixton lo hice por dos cosas, la primera porque quería hacer algo que me apasionara con gente que me cayera bien, y la segunda porque me apasiona el emprendimiento”, expresa el también ingeniero en cibernética.

Con un camino recorrido en el que ha trabajado con más de 70 empresas en América Latina en las principales aceleradoras de la región, en la que ha visto más de 1,000 aplicaciones y pitches de emprendedores y generado más de 50 colaboraciones entre startups e instituciones privadas, Rafael comparte cuatro consejos para fundadores de startups.

1. Comienza con cosas que no escalen

No necesitas 100 o 150 mil dólares para arrancar, empieza haciéndolo de manera manual. Ve por tus primeros clientes, búscalos tú, no esperes que ellos lleguen a ti. No necesitas contratar un diseño web máximo, tampoco hacer 25 páginas de Facebook ni 25 perfiles en Instagram. Por ejemplo, puede que tu emprendimiento sea vender fundas de celulares, para ello no necesitas tener la máquina que crea las fundas, lo que sí tienes que ver es que lo que estás planeando hacer tenga una demanda en el mercado, que haya gente que te va a pagar por eso, y ya luego tú te encargas de ir con el proveedor para que te haga el producto.

2. No valides tu mercado con familia y amigos

Muchos emprendedores pierden tiempo y dinero porque validan su mercado con familia y amigos. Hay un libro que recomiendo mucho que se llama “El Mom Test”, básicamente lo que se plantea en el libro es que no debes preguntarle a tu mamá si tu idea está buena porque ella siempre dirá que sí. A quien sí tienes que hacerle preguntas difíciles es a tu mercado potencial, ya que con ellos podrás validar que lo que estás haciendo tiene un valor.

3. Logra que 10 personas amen lo que haces

Una startup que está comenzando debe enfocarse en generar tracción, es decir, vender su producto. Esa tracción se logra en dos partes: una es ir por los clientes y la otra es conseguir que 10 personas amen lo que haces. No necesitas 100 clientes a los que les guste lo que haces, solamente necesitas 10 que te amen. Encontrar esos 10 clientes significa que estás construyendo un producto. Esas personas serán las que empiecen a recomendarte y, a través de ese feedback, tu startup irá creciendo y tú encontrarás ese product market fit.

4. Que los incentivos estén alineados

Una startup que ya genera ganancias anuales debe tener bien alineados los incentivos. Para ello es importante que los fundadores e inversionistas se planteen qué es lo que quieren alcanzar en los próximos tres o cuatro años. Hay que entender que no todos tienen que ser un unicornio, no tienen que llevar una empresa a la bolsa de valores, no todos los negocios nacen para eso y está bien. Lo que sí deben hacer es lograr posicionarse como un líder en la industria en la que están y pensar, específicamente, cómo van a hacer un producto o un servicio increíble.

México, el país que eligen los fundadores de startups

De acuerdo con el estudio “El Fenómeno de la migración de emprendimiento a México”, realizado por la aceleradora Endeavor, de un total de 328 fundadores de startups en México, 31% fue identificado como extranjero y este grupo ha creado al menos 9,800 empleos y recaudado 1,720 millones de dólares en capital desde la Ciudad de México.

“México tiene un enorme potencial en cuanto a talento, mercado, tecnología y desarrollo, eso hace que el país sea el principal destino de expansión de empresas latinoamericanas. Con las oportunidades que ya existen, y las que van a seguir surgiendo, tenemos un gran arbitraje a favor para tomar ventajas en la región”, afirma el managing Partner de Brixton Ventures Lab.

Brixton Ventures Lab es una empresa que ayuda a las organizaciones a ingresar y a expandirse en el mercado mexicano, asimismo, trabajan y apoyan a emprendedores individuales. La compañía brinda soluciones a la medida para startups, corporativos y programas de cooperación internacional.