Saturday Night Live se burla de Jeff Bezos al estilo 'Star Trek'

Este lunes la compañía de vuelos espaciales de Jeff Bezos, Blue Origin, confirmó dos nuevos miembros de la tripulación para su misión NS-18. Además del vicepresidente de operaciones de vuelo y misión de Blue Origins, se unirá a la tripulación en cohete New Shepard que se lanzará la próxima semana el actor de 90 años William Shatner.

A finales de septiembre, TMZ informó que Shatner, quien se lanzó al estrellato por su papel de Capitán James T. Kirk en Viaje a las Estrellas (Star Trek), iría al espacio con Blue Origin. El fin de semana pasado, Saturday Night Live convirtió la noticia en una oportunidad para burlarse de Jeff Bezos en una parodia del sjhow de ciencia ficción.

Two incredible and inspirational people will join the #NS18 crew. Actor @WilliamShatner and Blue Origin’s Vice President of Mission & Flight Operations Audrey Powers @AudreyKPowers. pic.twitter.com/xqI9nw1KX8