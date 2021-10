No eres tú, se caen Facebook, WhatsApp e Instagram a nivel mundial

No, no eres tú, ni tampoco tu pareja. Usuarios en Twitter reportan caída de redes sociales de la familia de Facebook, es decir, WhatsApp e Instagram incluidas.

Thought Catalog vía Unsplash

Hasta el momento las redes sociales no funcionan para enviar o recibir mensajes. Asimismo, Facebook muestra un mensaje que dice “Perdón, algo salió mal” cuando intentas acceder a su versión web. Mientras que sus plataforma hermanas nos enseñan un texto que dice: "5xx Server Error".

Imagen: Captura vía web.

Según reporta Milenio, el portal Downdetector explica, que las fallas iniciaron cerca de las 10:30 horas de la Ciudad de México cuando se dieron a conocer cerca de cinco mil casos.

Entre los problemas más comunicados se encuentran el envío de mensajes en un 45%, con la app 28% y un 27% con el sitio web, de acuerdo con información de Alto Nivel.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 11:45 AM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you're also having problems #Whatsappdown — Downdetector (@downdetector) October 4, 2021

Aparentemente, el problema es global, y las plataformas no funcionan a nivel internacional. Hasta el momento, los países que reportan este problema son: México, Colombia, Guatemala, Perú, Brasil, Estados Unidos, Francia, Rumania, España, entre otros.

Paciencia y más paciencia

Las cuentas de Twitter de estas aplicaciones piden paciencia a sus usuarios, por ejemplo Instagram Comms explicó que: "Instagram y sus amigos están pasando por un momento un poco difícil ahora mismo, y es posible que tengas problemas para usarlos. ¡Ten paciencia, estamos en eso!".

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021

Por su parte, WhatsApp dice: "somos conscientes de que algunas personas están experimentando problemas con WhatsApp en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización aquí lo antes posible. ¡Gracias por su paciencia!"

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

Mientras tanto, otras plataformas de mensajería instantáneas ya informan un repunte en el número de suscripciones a sus servicios, así lo informó Signal a través de Twitter: "las suscripciones están muy altas en Signal (¡bienvenidos a todos!). También sabemos lo que es trabajar durante una interrupción y deseamos lo mejor para los ingenieros que trabajan para restablecer el servicio en otras plataformas".

Signups are way up on Signal (welcome everyone!) We also know what it’s like to work through an outage, and wish the best for the engineers working on bringing back service on other platforms #mondays — Signal (@signalapp) October 4, 2021

Los memes no faltaron

Como era de esperarse, los usuarios saltaron a Twitter a expresar su desesperación, descontento y demás sentimientos con respecto a esta situación, aquí algunas de sus opiniones.

Cuando se cae Facebook, instagram, WhatsApp y les enseño twitter a mis amigos. pic.twitter.com/ypnaHIkT5Z — Politécnico (@polituitts) October 4, 2021

Se cae whatsapp, instagram y facebook.



Los servidores de twitter: pic.twitter.com/SbBozOBo5k — Turbex (@Turbexofficial) October 4, 2021

WhatsApp, Instagram y Facebook quedan eliminados.



Twitter y Telegram pasan a la siguiente ronda. pic.twitter.com/Z5M4SpdzI7 — Sol (@tufucckboy) October 4, 2021

En breve más información.