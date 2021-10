Guess who's back? Eminem pasó de rapero a emprendedor y mesero en su propio restaurante de pasta

Tras más de dos décadas coleccionando éxitos en la industria musical y cinematográfica (no olvidemos que tiene un Oscar), Eminem ahora se lanza como emprendedor. El rapero sorprendió a sus fans al aparecer sin aviso en la inauguración de su nuevo restaurante de pasta, Mom’s Spaghetti, y hasta se volvió mesero para atender él mismo a sus comensales.

El pasado miércoles, Marshall Bruce Mathers III, nombre real del músico, abrió las puertas de su propio local, ubicado en el centro de Detroit. Se trata de un restaurante que, como su nombre indica, solo sirve espagueti en tres presentaciones. Además, en la parte de arriba alberga la tienda de memorabilia The Trailer, donde se venden y exhiben objetos relacionados con la carrera de Eminem.

El pequeño restaurante “está hecho para imitar los inicios ‘trailerescos’ de Marshall y B. Rabbit (el personaje de Eminem en la película ‘8 Mile’)", dijo Ian McManus, quien maneja la tienda The Trailer, a The Detroit News.

