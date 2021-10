Regalan por error más de 90 millones de dólares en criptomonedas por una falla en el sistema de Compound

Tal vez recuerdas la historia del hombre que invirtió 400 dólares en criptomonedas y despertó siendo millonario. Pues justo eso le pasó a algunos usuarios de la plataforma de finanzas descentralizadas Compound Finance. Tras un error en la actualización del sistema, se repartieron por error más de 90 millones de dólares en tokens. Ahora, el fundador pide a los afortunados que devuelvan los fondos y amenaza con sanciones si no lo hacen.

El pasado 29 de septiembre, varios usuarios se llevaron una enorme sorpresa al checar el saldo de su billetera electrónica y ver que tenían cantidades inesperadas de criptomonedas Compound (COMP).

En un hilo de Twitter, el usuario 'Napgener' recopiló casos de gente que obtuvo desde cientos, miles y hasta millones de dólares en tokens. La transacción más cuantiosa sería por unos 29 millones de dólares, mientras que otro usuario afirmó recibir 70 millones de compounds, equivalentes a unos 20.8 millones de dólares.

All supplied assets, borrowed assets, and positions are completely unaffected. Users don't have to worry about their funds; the only risk is that you (or another user) receives an unfairly large quantity of COMP. — Robert Leshner (@rleshner) September 30, 2021

Si los tokens entregados por error hubieran sido los 729,000 que abarca la actualización, las pérdidas podrían haber llegado hasta los 233 millones de dólares. Sin embargo, esto no afecta los fondos depositados de los usuarios, aclaró la plataforma en un tuit.

¿Por qué Compound repartió 90 mdd en criptomonedas?

Los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) están diseñados para imitar los tradicionales sistemas financieros como bancos y bolsas sobre la base de la tecnología de blockchain (cadena de bloques), ejecutando transacciones mediante programas conocidos como contratos inteligentes, explica el medio RT.

Ese miércoles, Compound lanzó una actualización que contenía un bug o error, y empezó a repartir tokens de COMP al azar entre los usuarios. Esto llevó a que algunos recibieran “una gran cantidad” de tokens que eran para ellos, explicó Rober Leshner, fundador de la plataforma.

El proceso no se podía detener porque “no hay control de administrador ni herramientas de comunidad” y la implementación de cualquier cambio al protocolo “requiere de un trámite de siete días”, detalló el directivo.

Unusual activity has been reported regarding the distribution of COMP following the execution of Proposal 062.



No supplied/borrowed funds are at risk -- Compound Labs and members of the community are investigating discrepancies in the COMP distribution. — Compound Labs (@compoundfinance) September 29, 2021

El volumen entero vinculado a la dirección del contrato inteligente, por un valor de 90.1 millones de dólares, ha sido gastado completamente, según detalló Mudit Gupta, desarrollador de la plataforma descentralizada SushiSwap, al medio CNBC.

¿Cómo afectó el error al precio del Compound (COMP)?

El día de la falla, el valor del token Compound (COMP) cayó poco más de 15%: de los 338 dólares hasta rondar los 286 dólares por unidad.

Poco después, la criptomoneda repuntó hasta alcanzar un precio de alrededor de 340 dólares. Todavía está lejos de los casi 500 dólares que costaba entre julio y agosto pasados, y más aún del máximo histórico de 910 dólares que alcanzó el 12 de mayo de 2020.

Al cierre de esta nota, el COMP registra nuevamente una tendencia a la baja.

Fuente: CoinMarketCap.com

Leshner también pidió a los beneficiados por la falla que devuelvan los fondos. Como recompensa, les ofeció conservar el 10% de lo recibido y evitar ser exhibidos ante el sistema tributario de Estados Unidos.

“Si recibiste una gran e incorrecta suma de COMP debido al error del protocolo Compound, por favor devuélvelo al Timelock de Compound. Toma el 10 % en recompensa. En caso omiso, esto será reportado como ingreso al Servicio de Impuestos y la mayoría de ustedes serán expuestos”, escribió el jueves el fundador de Compound.

Con esto, el directivo dejó claro que la plataforma posee las identidades de sus usuarios y podría usarlas en cualquier momento. Por supuesto, esto no cayó nada bien entre los adeptos de las finanzas descentralizadas, una comunidad que valora mucho su privacidad y la seguridad de sus datos.

Horas más tarde, Leshner se disculpó y reconoció que su mensaje no fue apropiado. “Por suerte, la comunidad es mucho más grande e inteligente que yo”, escribió el empresario.