Niño de 12 años ayuda a crear una colección de NFT que generó más de 5 millones de dólares en 3 semanas

Benyamin Ahmed, un desarrollador de apenas 12 años colaboró en la creación de una colección de NFT (token no fungible) que generó más de cinco millones de dólares en tres semanas, según reporta CNBC make it.

De acuerdo con el medio, el jovencito creó una colección de NFT de 8,888 personajes de cómics, llamada Non-Fungible Heroes, en colaboración con los desarrolladores detrás de Boring Bananas Co.

I've just added her to my collection. She looks. First time I think someone with #vitiligo has been represented in an animated series. .@NFHeroes making history... again. https://t.co/ykmN45IjQU#nftcollector #NFTCommunity pic.twitter.com/7HLhgjT3XV