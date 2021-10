Caída de Facebook, Instagram y WhatsApp: lo que sabemos hasta ahora

Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger están sufriendo la más larga de sus interrupciones de servicio de las que se tenga registro, una caída que estaría afectando millones de usuarios alrededor del mundo.

¿Por qué se cayeron Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger?

No es raro que Facebook tenga interrupciones localizadas, pero con casi 3 mil millones de usuarios mensuales, sí es extraño que tenga "apagones" globales.

Según el sitio Ars Technica, se encontraron mostró fallas importantes de DNS en Facebook. El Domain Name System, es el servicio que traduce nombres de host legibles por humanos (como Entrepreneur.com) a direcciones IP numéricas sin procesar (como 19.223.456.245). Sin un DNS funcional, una computadora básicamente no sabe cómo llegar a los servidores que alojan el sitio web que busca. Sin embargo, menciona el sitio, Instagram también cayó y sus servicios de DNS, que están alojados en Amazon. Así que de momento solo tenemos muchas teorías y pocas respuestas.

Esto es lo que sabemos hasta el momento:

+ Desde poco antes de las 11 de la mañana en el continente americano, los usuarios de WhatsApp tanto en iPhone como en Android no han sido capaces de comunicarse ni por mensajes, llamadas o videonferencias.

+ La reportera de tecnología del New York Times, Sheera Frenkel, informó que algunos empleados de Facebook no han podido ingresar a los edificios de la red social por una interrupción en los servicios internos.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

+ Al intentar acceder a Facebook a través del navegador, los usuarios reciben un mensaje de error de dominio, mientras que Instagram y WhatsApp no cargan nuevas publicaciones ni permiten nuevas búsquedas.

+ Facebook publicó un mensaje a los usuarios que usaban otra plataforma de redes sociales, Twitter, a las 12:22 de la tarde del lunes.

"Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos", escribió la empresa desde su cuenta oficial. "Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente".

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

+ El equipo de relaciones públicas de Instagram publicó un mensaje similar en la cuenta oficial de Twitter de Instagram Comms.

"Instagram y sus amigos están pasando por un momento un poco difícil en este momento, y es posible que tenga problemas para usarlos", decía el tuit. "¡Ten paciencia con nosotros, estamos en eso! #instagramdown".

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021

+ El sitio para detectar interrupciones de servicio en páginas web Downdetector.com detectó interrupciones en zonas densamente pobladas como Ciudad de México, Los Ángeles, Londres y París.

+ Según Euronews, los internautas que usan sus credenciales de Facebook para entrar a servicios de terceros, como Pokemon Go, tampoco han podido acceder por falta de conexión.

+ El pasado 13 de septiembre, Wall Street Journal publicó una serie de historias en donde reveló que Facebook estaba ‘enterada’ de los problemas que sus productos causaban, como el daño de Instagram hacia la salud mental de los adolescentes y la desinformación en temas como el Covid-19 o los disturbios presentados en el Capitolio de Estados Unidos a inicios de 2021.

+ Frances Haugen, una exingeniera de productos de Facebook, se destapó esta mañana como la informante filtró numerosos documentos internos la semana pasada. Acusó a la empresa de "elegir ganancias por encima de la seguridad".

+ En Wall Street el precio de las acciones de Facebook cayó casi un 6 por ciento para recortar su valor en 50 mil millones de dólares. Por esta razón, en tan solo unas horas, la riqueza personal de Mark Zuckerberg se redujo en casi 7 mil millones de dólares.

