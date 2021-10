Pequeños negocios se alejan de Facebook después del 'apagón'

La interrupción masiva de Facebook podría tener un impacto en las pequeñas empresas que dependen de las aplicaciones de la red social, WhatsApp e Instagram para vender sus productos. El incidente le ha costado al gigante de Internet 100 millones de dólares en ingresos según estimaciones de Fortune.

Kaufdex / Pixabay - Valuewalk

Impacto de negocios

Además, es posible que algunas pequeñas empresas se estén alejando de la empresa, ya que también vieron afectadas sus operaciones y posibles ingresos. El diseñador de joyas Alex Rankin dijo a BuzzFeed News: “Planeo tener mi propio sitio web pronto para que la gente pueda ordenarlo. No puedo controlar Instagram".

En un buen día, Rankin puede vender 25 anillos hechos a mano en su tienda de Instagram, lo que representa ganancias de 150 dólares. Sin embargo, durante el colapso de Facebook, no vendió ninguno, lo que afectó sus operaciones y la dejó buscando otras alternativas.

“Sin las redes sociales, no tendría un negocio. Así es como publicito mis anillos y recibo mis pedidos de los anillos, y cómo hago que mi página esté disponible ", dijo.

En respuesta al evento, Facebook emitió una disculpa que decía: “A todos los que se vieron afectados por las interrupciones en nuestras plataformas hoy: lo sentimos. Sabemos que miles de millones de personas y empresas de todo el mundo dependen de nuestros productos y servicios para mantenerse conectados. Agradecemos su paciencia mientras volvemos a estar en línea".

Convertirse en autosuficiente

Daisey Miller también se dio cuenta de cuán dependiente de Instagram es su negocio de bienestar y belleza, ya que utiliza la plataforma para conectarse con clientes potenciales. Ella le dijo a BuzzFeed: "Instagram es básicamente la forma en que administro todo mi negocio, y yo diría que del 95% al ​​99% de mis clientes se comunican conmigo por primera vez en Instagram".

Ella estima pérdidas en cientos de dólares en clientes con los que no pudo contactar o citas que podrían haber sido programadas.

“Me hizo darme cuenta de que necesito hacer más, por lo que realmente me impulsó a terminar con un sitio web, y creo que voy a comenzar un boletín donde las personas me darán sus correos electrónicos, incluso si están no mis clientes actuales".

La agencia de marketing de Bran, Doers, dijo a través de su cofundador Jess Sims: “Siempre recomendamos trabajar con los canales de su marca, por ejemplo, su sitio web, su base de datos de correo electrónico. Son aquellos en los que siempre puedes confiar y tienes control total sobre ellos".