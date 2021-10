¿Qué es el síndrome del ano inquieto y cuáles son sus síntomas?

Un hospital de Tokio detectó el primer caso de síndrome de ano inquieto como posible síntoma secuela del COVID-19.

Depositphotos.com

Según el estudio publicado en la revista BMC Infectious Diseases, un hombre de la tercera edad comenzó a presentar un malestar profundo en el ano luego de recuperarse de una infección de SARS-Cov-2.

Los científicos reportan que el síndrome del ano inquieto parece ser una variante del síndrome de piernas inquietas, una secuela que se ha reportado en pacientes con covid.

Síntomas del síndrome de ano inquieto

De acuerdo con el estudio “Case Report of restless anal síndrome as restless legs syndrome variant after Covid-19” publicado en la revista científica, el síndrome del ano inquieto se debe a alteraciones neuronales y sensoriomotoras de esa parte del cuerpo que provocan:

Cosquilleo

Hormigueo

Picazón

Problemas para evacuar

Ganas de ir al baño constantemente

El paciente de 77 años que presentó el caso en Japón empezó a tener los síntomas luego de superar el COVID-19. Luego de ser sometido a una colonoscopia de diagnóstico, los médicos encontraron la relación entre la presencia de hemorroides internas en pacientes con la enfermedad por coronavirus.

El COVID puede propagarse al sistema nervioso central a través de varias rutas potenciales / Imagen: Depositphotos.com

Los médicos señalaron en el informe que los pacientes con esta sintomatología presentan la necesidad de caminar o hacer ejercicio porque estos disminuyen los malestares.

"Este virus puede propagarse al sistema nervioso central a través de varias rutas potenciales, incluida la diseminación hematógena y la destrucción del bulbo olfatorio. Las manifestaciones neuropsiquiátricas reportadas de COVID-19 han incluido delirio, estados confesionales, olfato disfuncional y sensación del gusto, psicosis aguda, encefalitis y eventos cerebrovasculares agudos durante COVID-19", señala el estudio.

De momento se trata del único caso directamente relacionado con el COVID-19, pero los investigadores ya analizan si hay una conexión más directa entre el ano inquieto y el coronavirus.