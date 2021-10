Elon Musk dice que 'muere por hacer un jet VTOL eléctrico y supersónico'

¿Cuál será la siguiente industria en la que veremos a Elon Musk? Muchos seguidores del fundador de Tesla se hacen esa pregunta, de hecho uno de ellos la colocó en su Twitter y el multimillonario nos dio una respuesta.

“Me muero por hacer un jet VTOL eléctrico supersónico, pero agregar más trabajo hará a mi [cerebro explotar]”, comenta Musk, quien expresó sus dos últimas palabras con dos emojis uno de un cerebro y otro de un explosivo.

I’m so dying to do a supersonic, electric VOTL jet, but adding more work will make my

Se trata de un jet o avión de despegue y aterrizaje vertical (VTOL por sus siglas en inglés). El objetivo del multimillonario sería desarrollarlos completamente eléctricos.

Pero esta no es la primera vez que Musk habla sobre su deseo de crear un jet VOLT, el fundador de SpaceX, ya había comentado en el podcast de Joe Rogan en 2018 que tiene grandes ideas sobre cómo crear o construir VTOL eléctricos.

Asimismo, en julio de este año expresó a través de su cuenta de Twitter “¡Me muero por hacer un jet eléctrico supersónico VTOL! Pero ya tengo demasiado en mi plato. Más trabajo y mi cerebro explotará”.

I’m so dying to do a supersonic vtol electric jet! But I already have way too much on my plate. Any more work and my brain will explode.