Tesla realiza festival en su Gigafábrica de Alemania y abre sus puertas al público general

¿Oktoberfest o Tesla fest? La compañía automóviles está por iniciar producción en su nueva fábrica de Alemania, así que Elon Musk y su equipo decidieron abrir las puertas de la misma al público en general con el objetivo de que las personas pudieran conocer el “tras bastidores” de la empresa.

De esa manera, este nueve de octubre tuvo lugar el Giga-fest en las instalaciones de la nueva gigafábrica de la compañía de automóviles eléctricos. Los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de música, atracciones, juegos, y un recorrido por las instalaciones.

today’s recap: 1/ drove a model Y, 2/ saw @elonmusk liiiiive, 3/ got into #GigaBerlin and NOW THERE’S AN OPEN AIR WTH @Tesla PEEPS AND @BB_BORISBREJCH?!!!!! okay thank you vvv much i am happy bye pic.twitter.com/7Z5XThyny0