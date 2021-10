La mujer que va a llevar la moda mexicana a la EXPO 2020 Dubai

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

¿Qué tanto sabemos de la moda mexicana? ¿De la industria textil? ¿De los diseñadores que nacieron y crecieron en tierras Aztecas? ¿Qué tanto los apoyamos? Por primera vez la industria de la moda mexicana participará en la EXPO 2020 Dubai como parte del pabellón nacional.

Ramsés Xelhuantzi Brenda Jaet, directora de Dubái Fashion México.

La Secretaria de Relaciones Exteriores y el patrocinio de empresas privadas, diseñadores mexicanos participaron en Dubái Fashion Mexico en el marco de la EXPO 2020 Dubai para aprovechar las oportunidades, para robustecer e internacionalizar la industria de la moda mexicana.

En entrevista exclusiva para Entrepreneur en Español, Brenda Jaet, directora de Dubái Fashion México que busca traspasar fronteras nos platica sobre la importancia de impulsar e invertir en la moda mexicana y de la expectativa de la participación de los siete diseñadores seleccionados para representarnos en Dubái.

Brenda Jaet es una apasionada de la moda desde antes de que esta fuera una tendencia o un negocio al cual voltear a ver. Ella estudió Diseño de Modas pero se dio cuenta de que su pasión iba más allá de hacer patrones y dibujar. Así que estudió una segunda carrera en Comunicación donde encontró el periodismo de moda y dedicó su carrera profesional a ello. Cuenta con 20 años de experiencia en programas de televisión y radio, así como columnista en diferentes medios de comunicación.

Brenda se tuvo que crear sus propios espacios y la idea de llevar a México junto con toda la agenda cultural a la EXPO 2020 Dubai no es la excepción. Este proyecto no existiría si a ella no se le hubiera sugerido a Bernardo Noval, el encargado del pabellón de México. Así, le presentaron la idea de una semana de la moda a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, quien dio la luz verde.

Imagen: Ramsés Xelhuantzi

¿Qué habrá en EXPO 2020 Dubai?

Por temas de la pandemia, se tuvo que posponer este magno evento para este año, sin embargo, se realiza cada 5 años en una sede distinta. Hace 5 años fue en Milán, este en Dubái, y el próximo, en 2025 será en Osaka. Allí se dan cita 192 países del 1 de octubre al 31 de marzo de 2022, bajo la temática “Connecting Minds, Creating the Future” (Conectando Mentes, Creando el Futuro, en español). Cada pabellón muestra al mundo la diversidad, innovación tecnología, parte de su gastronomía, entre otros, de su país.

La agenda cultural mexicana lleva muchas disciplinas a la EXPO, desde danza, fotografía, arte, cantantes de ópera, entre otras. Sin embargo, esta es la primera vez que se suma la industria de la moda con siete diseñadores nacionales con propuestas completamente distintas entre sí para poner en alto el nombre de México. Este es el único escaparate internacional que existe para la moda mexicana y se espera que cada 5 años la sigan incluyendo como una de las disciplinas en la agenda cultural.

Por qué es tan importante integrar la moda en la EXPO 2020 Dubái

Al respecto Brenda comenta que ya era hora. “La moda es parte de la cultura, de la esencia de un país, de la economía. Ya era momento de que México viera a esta gran industria que tiene una enorme cadena de suministro, donde trabaja mucha gente”.

“Siempre nos habían tenido a un lado. Nos tachan de banales entre muchas cosas, sin embargo, pienso que debido a la ignorancia. Cuando te tomas el tiempo de conocer todo lo que hay detrás, te das una grata sorpresa. Desde la persona que siembra algodón en el campo y lo recoge, hasta las maquilas, las fábricas, los diseñadores, costureras, los conductores, los que empacan, los encargados de realizar los desfiles, el dependiente de una tienda, fotógrafos, periodistas, los contadores, un sinfín de personas que dependen de esta industria. Es hora de que nos voltearan a ver y nos impulsen”.

¿Cuál fue el proceso de selección y con qué expectativas van a EXPO 2020 Dubái?

Es indiscutible que en México tenemos muchísimo talento, ¿cómo elegir a los creativos que nos representarán? Brenda nos explica los criterios:

Ser mexicano.

Que se produzcan los productos en México.

Tener algún tipo de impacto social.

Tener una infraestructura para poder crear una colección especial para Dubái.

Los siete diseñadores seleccionados son: Armando Takeda, Benito Santos, Carlos Pineda, Jasive Fernández, Monserrat Messeguer, Lydia Lavin y Pineda Covalin.

Imagen: Ramsés Xelhuantzi

“Los agarramos en diferentes momentos de su carrera como diseñadores. No solo queríamos puros famosos, sino también talentos emergentes como Carlos Pineda o Jasive Fernández, quien presenta su primera colección de Alta Costura”, explica la directora del proyecto.

Todos ellos van con las ganas y el deseo de trabajar duro para conseguir resultados favorables para toda la industria en México. “En Dubái, todos los venues (lugares) donde son los siete desfiles son diferentes y no son en el Pabellón de México. Queremos llamar la atención y ponernos a los ojos del mundo, de los 192 países que participan. Queremos aprovechar este escaparate o ventana para que brille México y entre inversión al país”, dice Brenda.

Entre otros de los objetivos de hacer las maletas hacía Dubái es atraer mercados internacionales, así como crear puntos de venta para los diseñadores en otras partes del globo. También crear mucha expectativa de lo que se podrá ver en la EXPO, que todas las colecciones se vendan, se levanten pedidos, impactar a la prensa en cualquier rincón del mundo y que todo México se sienta orgulloso de la moda mexicana.

Imagen: Ramsés Xelhuantzi

Cada semana en la EXPO se tratará un tema distinto, Brenda y su equipo eligió la semana de la 'Tolerancia e Inclusión' porque justo en esta industria se vive de distintas maneras a sangre propia. Por un lado muchas de las personas que participan son miembros de la comunidad LGBTQ+, pero por otro lado, se excluye al tratar a los que no cumplen con ciertos estándares de belleza como el peso y la altura. Precisamente ese es el discurso que buscan cambiar a través de quienes presentarán los diseños: las modelos. Se escogieron mujeres de diferentes etnias, tallas, estaturas y diversos tonos de piel y cabello. “Hay que poner su granito de arena para cambiar la narrativa desde casa”, puntualiza Brenda.

Dubái Fashion México

El 22 de septiembre se llevó a cabo el desfile en la Ciudad de México, que presentó y marcó un precedente de lo que se espera ocurra en Dubái. “Hicimos el evento previo aquí para que esté en la mente de las personas, porque muchas veces somos los últimos en enterarnos de lo que pasa. Compartir primero con nuestros hermanos mexicanos y luego con el mundo. Se empieza desde casa”, señala Jaet.

Imagen: Ramsés Xelhuantzi

Consejos de Brenda para trabajar en la industria de la moda

Aprender todo lo que puedas.

Tener talento no es suficiente.

Debes estar dispuesto a trabajar.

Si es tu pasión no te debe importar el tiempo que le dedicas.

No dejarte llevar por los malos comentarios, es decir, que no te desalientes por tu idea.

Cree en ti.

“Todo mundo cree que la industria de la moda todo es glamur, y sí en parte la tiene, pero esa parte dura el 10% del tiempo, el 90% restante es talacha pura”.