El emprendedor que le mintió a Steve Jobs y perdió el negocio de su vida

“Fake it ‘till you make it” (Miente hasta que lo logres, en inglés) es una frase muy escuchada en Silicon Valley para los emprendedores que están empezando y se acercan a inversionistas para convencerlos de participar en su idea o incluso venderles su negocio.

Ali Parvoti vía Twitter / Getty Images vía Entrepreneur EU

Sin embargo, creerte más de lo que realmente eres puede ser muy contraproducente e incluso hacerte perder oportunidades únicas en la vida.

Así lo narró Ali Partovi, que en 2008 era el CEO de iLike, una startup que había despertado el interés de Apple. El emprendedor aprovechó que la semana pasada la compañía de la manzana celebró la vida de Steve Jobs para recordar la ocasión en que le mintió al cofundador de la empresa de Cupertino y perdió la oportunidad de una vida.

A través de un hilo de Twitter, Partovi narró que en aquel entonces su empresa iLike ofrecía integración entre Facebook, iTunes y Windows Media Player y daba recomendaciones a los usuarios. Era tan popular que en ese entonces acumuló 60 millones de internautas.

As the world celebrated Steve Jobs’s life last week, I recalled a lesson he taught me. My one meeting with Steve didn’t end well. It’s one of my most painful memories, and a warning to startup CEOs about the danger of taking hype too far. Here’s the story. (1/n) — Ali Partovi (@apartovi) October 10, 2021

En Twitter, Partovi cuenta que ese éxito despertó el interés de Apple en un momento en el que estaban sufriendo de mucha presión de las discográficas y Facebook. Entonces se dio la reunión entre los tres cofundadores de iLike y Eddy Cue y Steve Jobs de Apple.

En general el pitch pareció ser exitoso. Incluso Jobs afirmó: “Me gustan. Tienen buenos argumentos. Parece que encajarían bien en Apple. Quiero comprar su compañía. Dejaré que Eddy aclare los detalles con ustedes”.

Y en ese momento, todo se fue al diablo.

“Sé que valemos 3 veces más que eso”

En ese momento, Partovi le preguntó a Jobs cuál era el rango de dinero que estaban considerando.

At this point, I impetuously asked, “before you go, can we discuss what range you’re considering?” This was a rookie move. I wish my mistakes had ended there. There was worse to come. /7 — Ali Partovi (@apartovi) October 10, 2021

“Este fue un movimiento de novato. Ojalá mis errores hubieran terminado ahí. Lo peor estaba por venir”, narra el emprendedor en su Twitter.

Jobs le preguntó “¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuál fue su última valoración?”. Partovi escuchó que Apple les pagaría la misma cifra que habían reportado hace unos años, lo que significaba que no habían creado un valor nuevo. Le dijo a Jobs que sus inversionistas no aceptarían ese trato a lo que el cofundador de Apple le dijo que ellos se encargarían de eso.

Entonces Partovi cometió el error de su vida:

And then, my terrible mistake, a moment that I’ve regretted ever since: “Actually, I *know* we’re worth three times as much.” /14 — Ali Partovi (@apartovi) October 10, 2021

Le dijo, “Steve, creo que valemos al menos tres veces eso. Es más, sé que valemos tres veces esa cantidad”.

Jobs se enfureció y le contestó de manera tajante: “¿Dices que sabes que vales más? ¿Tienes otra oferta? Una mierda, me estás mintiendo. Estás lleno de mierda. Hemos terminado”. El cofundador de Apple se levantó de la mesa y salió de la sala de juntas, dejando a Eddy Cue haciendo explicaciones.

Ahí se acabó la oportunidad de iLike. Cue trató de mantener la negociación por una suma menor, pero Jobs ya no estaba interesado. Poco después Apple lanzó la barra de Genius para iTunes y Facebook que tenía funcionalidades similares a iLike.

La diferencia entre “saber” y “creer”

Te preguntarás “¿Cuál fue la mentira que hizo enojar a Steve Jobs?”

Partovi lo responde en Twitter con la claridad que dan los años tras una experiencia: “la diferencia entre creer y saber lo que vale tu empresa se reduce a una cosa… cifras reales”.

En un momento, en una llamada posterior, Steve le dijo a quemarropa: "eres un mentiroso y no confío en nada de lo que dices".

I don’t remember what exactly happened next. It’s all a blur. Steve left the room. My cofounders and I mumbled through the next few minutes with Eddy. We must have left soon after. All I remember is that I’d ruined everything and let down our whole team. /17 — Ali Partovi (@apartovi) October 10, 2021

“La dura verdad es que no puedo culparlo: la confianza se puede arruinar con una sola palabra y no es fácil de reconstruir.

“Nunca exageren su valor al negociar un trato importante -especialmente no contra un jugador más fuerte. Hay formas de ser un negociador fuerte sin mentir”.

Never overplay your hand when negotiating a major deal -- especially not against a stronger player. There are ways to be a strong negotiator without lying. /22 — Ali Partovi (@apartovi) October 10, 2021

Un año después del encuentro con Apple, Partovi y sus socios vendieron su compañía con perdida.

El emprendedor se sacudió el polvo y tiempo después fundó Neo, una comunidad de mentores y un fondo de capital de riesgo que reúne a los veteranos de la tecnología para acelerar a los líderes del mañana. También es cofundador de Code.org, un centro de cursos de programación para jóvenes de todo el mundo.

“Steve Jobs me enseñó a ser paranoico con la delgada línea entre la exageración y la mentira: puede ser tan sutil como una palabra. Si cruzas esa línea, puedes destruirte. Le estoy agradecido por esta lección”.