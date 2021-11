Este ejecutivo descubrió el secreto para tener reuniones productivas mientras trabajaba en la cocina de Pizza Hut

Aprendí una de las lecciones de liderazgo más valiosas de mi vida en la cocina trasera de un Pizza Hut.

En ese entonces era nuevo en el puesto de director de marketing de India para las marcas de Yum!. Como parte de mi incorporación, estaba entrenando en Pizza Hut para aprender sobre los estándares del restaurante y la experiencia del cliente (¡y cómo hacer bien una pizza)! Pero además, recibí una lección inesperada de gestión y motivación.

Era sábado por la noche y el aire olía a masa recién horneada. Las repisas de acero inoxidable estaban repletas de coloridos contenedores de pimientos, cebollas y salsa de tomate fresca. El gerente del restaurante estaba reuniendo a las tropas para la gran cena. Aunque su agenda para la junta cubría detalles logísticos, objetivos de entrega y actualizaciones de inventario, de alguna manera, terminó con un murmullo notable. Vi que el equipo estaba muy emocionado de ponerse a trabajar.

Luego, el gerente mencionó algo que nunca olvidaré sobre su enfoque: "Mi objetivo es dejar a nuestro equipo con más energía de la que tenían hoy".

Me doy cuenta de que la energía rara vez es el objetivo principal de la mayoría de las reuniones en el mundo empresarial. Por el contrario, hoy en día muchas juntas cubren varios temas como estrategia, revisión, previsión o planificación. Pero independientemente del propósito de una reunión, energizar a nuestros colegas durante ellas debe ser un componente clave para que nuestros mejores planes se hagan realidad.

Y seamos realistas: las juntas suelen ser todo menos energizantes. El 71% de los trabajadores cree que las reuniones son improductivas e ineficientes; una cuarta parte de los encuestados en un estudio de 2018 en Reino Unido dijeron que habían visto a alguien quedarse dormido durante una junta. Y cuando llegó Covid, y muchas reuniones presenciales se convirtieron en llamadas de Zoom por necesidad, el entusiasmo y la participación de los equipos disminuyeron aún más.

Una mejor forma de tener reuniones

No tiene por qué ser así, como me enseñó mi gurú de la pizza. Y a través de prueba y error (y la discusión con otros mentores, incluido el ex director ejecutivo de Yum!, David Novak), he descubierto que hay una forma clave para crear ese sentimiento de energía: reconociendo a las personas.

No me refiero solo al reconocimiento de los KPI o los principales hitos comerciales, sino a cosas como fomentar una buena cultura, tener una actitud enfocada en el cliente y hacer el trabajo con orgullo... incluso para fallar y asumir riesgos. Es importante es corregir a los empleados si han hecho algo mal, pero es aún más importante reconocer a la gente por lo que hicieron bien. Sé que esto suena sumamente simple, pero es muy fácil pasarlo por alto y puede tener un impacto profundo.

Ahora que estamos explorando nuevas formas de trabajar y tenemos la oportunidad de repensar nuestros hábitos, esta es la razón por la que llenar de energía y reconocer a tu equipo es ahora más importante que nunca... y, más aún, cómo hacerlo realidad.

Por qué es importante el reconocimiento en las juntas

En ese Pizza Hut, todos estaban trabajando muy duro, cumpliendo con plazos estrictos, trabajando dentro de cocinas calientes y compitiendo para mantenerse al día con la demanda de los clientes. El gerente fue suficientemente perspicaz para ver cuánto compromiso aportaban sus empleados. También entendió que su papel era conectar los puntos, dejar en claro que sus esfuerzos importaban (de una manera que era más grande que las pizzas de masa rellena y el pan de ajo) y que él se daba cuenta.

Como seres humanos, estamos programados para valorar y responder al reconocimiento y el aprecio. Recibir un cumplido enciende el centro de recompensa del cerebro y libera dopamina, lo que nos hace estar más felices y menos estresados. En el contexto laboral, los empleados que se sienten reconocidos por sus aportes tienen mayores niveles de satisfacción laboral, productividad y retención. (Y hay un ROI real detrás de esas emociones positivas: los equipos comprometidos tienen una rentabilidad un 21% más alta).

En mi puesto actual en Amway, no hay hornos de pizza caliente, pero los empleados y los emprendedores con los que trabajamos están demostrando un valor y una resiliencia increíbles durante esta dura pandemia. En juntas grandes y pequeñas, hago todo lo posible por reconocer a las personas que trabajan duro o creativamente. Para los logros más importantes que implican innovación y resiliencia, envío un correo electrónico con un agradecimiento personalizado por su trabajo.

Estos beneficios van incluso más allá del individuo. Dar un agradecimiento bien merecido a una persona puede tener efectos inspiradores en todo el equipo, que salen de la sala de juntas y entran en la cultura de tu empresa. Normalizar los elogios, la celebración y apoyarse unos a otros anima a los demás a compartir momentos de reconocimiento y aprecio todos los días.

Cómo poner el reconocimiento en la agenda

Por lo tanto, hemos establecido que el reconocimiento puede ser un poderoso dinamizador. La pregunta es: ¿Cómo lo incorporas de manera efectiva en las reuniones?

Esto no es 'echar porras' o una positividad vacía. Para mí, se trata de conectar el rol de una persona con un propósito más amplio. Se trata de hacerle saber a tus colaboradores que realmente los ves y los aprecias, y que valoras a cada uno.

Ahora, me doy cuenta de que todas las juntas son diferentes. Hay reuniones de equipo informales, como de la que aprendí en Pizza Hut, y hay revisiones formales, donde las finanzas están a la orden del día. Hay reuniones íntimas con colegas cercanos y presentaciones frente a miles de personas.

Aunque no existe un enfoque único para integrar el reconocimiento en las reuniones, he encontrado estas tácticas especialmente útiles para varios contextos:

1. Especificidad

"Estás haciendo un gran trabajo" no es suficiente. Para que el reconocimiento realmente tenga un impacto, es fundamental mencionar personas específicas y esfuerzos específicos. Esto muestra que tú ves y aprecias lo que hacen, en lugar de solo el impacto que tienen en el balance general. Es importante destacar que esto no significa reconocer solo los logros importantes. Ser específico podría significar notar la paciencia con un cliente difícil, la serenidad bajo presión ante una fecha límite o incluso el entusiasmo durante un día ordinario.

2. Storytelling o contar historias

La mejor manera de compartir estos detalles es aprovechar el poder del storytelling o la narración de historias. Nuestros cerebros liberan sustancias químicas que nos hacen sentir bien (oxitocina, la hormona del vínculo) cuando escuchamos narraciones. Entonces, en lugar de presumir de números o resultados, concéntrate en la persona y la mentalidad detrás de su éxito. Prepara el escenario y contextualiza su logro. Incluye detalles vívidos. Muestra cómo superaron la adversidad o fallaron rápidamente y encontraron un camino para seguir. El resultado será más memorable para los asistentes y harás que la persona a quien estás reconociendo se sienta valorada.

3. Ve más allá de tus colaboradores directos

Para los líderes, es importante reconocer a las personas de todos los niveles en la organización durante las reuniones, no solo a sus subordinados directos. Cuando nombras a las personas de esta manera, demuestras que te has tomado el tiempo para enrender las responsabilidades diarias de tu equipo, que los has visto en acción y que realmente asimilas todo lo que hacen en nombre de la empresa. El mensaje es: "Lo que hago importa, y todos son importantes, sea cual sea el nivel en el que me encuentre dentro de la empresa".

4. Herramientas digitales

Aunque los entornos digitales pueden hacer que estos momentos humanos sean un desafío, tambipen ofrecen formas únicas de reconocer a las personas. En las reuniones virtuales, me gusta expresar gratitud y admiración con símbolos de corazines y aplausos. Me reconecto con otros en todos los niveles de la empresa a través de WhatsApp o en el chat, para elogia una buena pregunta o celebrar una victoria. Internamente, tenemos una plataforma llamada Spark donde se pueden enviar felicitaciones adjuntas con 'puntos Spark' que se pueden canjear por tarjetas de regalo o productos. Estos gestos pueden parecer fugaces, pero dejan un registro tangible de que alguien notó y apreció ese esfuerzo extra.

¿Cómo saber que la junta fue un éxito? Tu equipo no solo se va de una reunión con una lista de tareas pendientes: se van sintiéndose más felices y con más energía. En general, continúan su jornada laboral, e idealmente sus carreras, más comprometidos y productivos que antes.