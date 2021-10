El rapero 50 Cent dice que la gente es más despiadada en los negocios que en las calles. Este es su consejo para enfrentarlos.

Curtis James Jackson III, mejor conocido como 50 Cent, es un rapero, actor, productor y emprendedor cuya historia 'de pobre a rico' es posiblemente la mejor en la historia del hip-hop.

Theo Wargo | Getty Images

Jackson nació y se crió en el barrio South Jamaica de Queens, Nueva York, durante el apogeo de la epidemia de crack de la década de 1980. Creció sin padre y su madre fue asesinada cuando él tenía solo 8 años. Comenzó a vender drogas a los 12 años, y a los 19 fue arrestado, acusado y sentenciado por posesión de crack, heroína y un arma de fuego.

Tras su liberación anticipada, cambió de rumbo y se enfocó en la música, comenzó a escribir canciones de rap y consiguió un contrato discográfico con Jam Master Jay. Jackson finalmente firmó un contrato discográfico con Columbia Records, pero el sello lo abandonó después de recibir nueve disparos en 2000. Sobrevivió al intento de asesinato, pero en lugar de retroceder, lanzó una serie de discos criticando a sus enemigos.

50 Cent fue pionero en el mixtape como herramienta promocional, y su incansable ética de trabajo, entrega feroz, estilo áspero y ganchos melódicos finalmente llamaron la atención de Dr. Dre y Eminem. En 2002 firmó un contrato discográfico con Shady-Aftermath y lanzó su álbum debut, 'Get Rich or Die Tryin', en 2003.

El álbum fue platino nueve veces, y la revista Rolling Stone lo incluyó en su lista de los mejores álbumes de todos los tiempos, escribiendo que Jackson fue el primer rapero en "vender un millón [de discos] por cada vez que le dispararon". Sus álbumes han vendido un total de 30 millones de unidades desde entonces. Para muchos, este habría sido el pico, pero para Jackson, su éxito como músico fue solo el comienzo.

Negociador hasta la médula, se asoció con Glacéau, la empresa matriz de VitaminWater, y lanzó su 'Fórmula 50'. Su participación minoritaria le reportó 100 millones de dólares la compañía se vendió a Coca-Cola por 4,100 millones de dólares en 2007, según Forbes. Su ritmo no ha disminuido desde entonces.

A fines de 2018, Jackson firmó una asociación a largo plazo con el canal Starz por un valor estimado de 150 millones de dólares, y desde entonces es productor ejecutivo, director y coprotagonista en 'Power', el programa número uno de Starz y el segundo programa más popular en cable premium al momento de su lanzamiento.

Lee también: Rihanna es oficialmente multimillonaria y la cantante femenina más rica del mundo

Ahora, 50 Cent tiene más de 20 proyectos de cine y televisión en fila, incluido un papel en la saga 'The Expendables' (Los Indestructibles), que protagonizará junto a Jason Statham, Sylvester Stallone y Megan Fox. Y el pasado domingo 26 de septiembre se estrenó su programa 'BMF' en Starz.

He seguido la carrera de Jackson desde que era niño, así que tuve la suerte de hablar con 50 Cent durante 50 minutos y aprender cúanto le costó sobrevivir en las calles, superar a sus rivales y triunfar en el mundo de los negocios.

Aquí va un breve resumen de sus tres consejos clave para sobrevir en las calles y en los negocios. O bien, ve la entrevista completa que está al final, créeme, serán los 50 minutos mejor invertidos de tu día.

1. Prepárate para el conflicto

Jackson no es ajeno a los conflictos. Al crecer donde lo hizo, cuando lo hizo y como lo hizo, la crueldad era un prerequisito para sobrevivir, tal como el álgebra es un requisito para aprender cálculo: sin eso, no pasarás al siguiente nivel. Excepto en su caso, no vivirías para ver el día siguiente. Así que pueden imaginarse mi sorpresa cuando dijo que hay más gente despiadada en los negocios que en las calles. "Son las mismas tácticas con un enfoque diferente", asegura.

“Simplemente son más sutiles en sus tácticas. No son conflictivos, pero lo hacen frente a ti con la forma en estructuran los acuerdos. Al menos en un robo tienen la cortesía de mostrarte el arma, para que puedas sentir esa ansiedad y esas emociones que sentirías cuando te roban. Pero [en los negocios] lo hacen con una hoja de papel. Lo harán de forma que no sientas nada, y simplemente te robarán ahí mismo".

¿Su consejo? Prepárate para el conflicto. “Mucha de la gente que lo hace cómodamente, que te entregará ese tipo de contrato, no está preparada para un conflicto directo. Y dadas las circunstancias en las que crecí, tenía que estar absolutamente preparado para ello. Piensa en los luchadores: se ven bien después de ocho semanas de entrenamiento y tienen ocho semanas para enfocar su mente, pero solo tienes ocho segundos en la calle, tienes ocho segundos para adaptarte y hacer lo que tienes que hacer".

2. No solo retengas información, internalízala

Jackson no fue a la universidad. Ni siquiera se graduó de la escuela secundaria. En cambio, obtuvo su certificado de preparatoria mientras cumplía seis meses en un campo de encarcelamiento. Hoy en día, el 90% del tiempo se comunica con personas que han alcanzado un nivel de educación más alto que él.

Pero su falta de educación formal no es una desventaja, como verás en un segundo. Porque Jackson sabe que lo que importa no es lo que te enseñan, sino si retienes o no lo que escuchas y puedes aplicarlo en el mundo real, porque el mundo real no es un salón de clases, y las pruebas que te pone la vida no vienen impresas en papel.

“A lo que me aferro es a que ellos no habrían triunfado en las circunstancias de las que salí”, dice. “Si toda la información que necesitas en los negocios estuviera en un libro, entonces el maestro tendría demasiado éxito al enseñar la clase", destacó el rapero.

"La mayoría de estudiantes no se convierten en líderes del campo que están estudiando. Si te fijas, muchos de los estudiantes con 'C', personas que no solo retienen la información el tiempo suficiente para aprobar los exámenes, sino que internalizan la información y los comportamientos, resultaron ser más exitosos que las personas que pasan fácilmente las materias".

“Algunas personas siguen las reglas, son entrenadas y se sienten cómodas con la escuela, pero luego solo saben ir a la escuela. Hasta que los pones en el mundo real, y eso no es la escuela", puntualizó 50 Cent.

3. Ve directo a la fuente

Por definición, un portero es "el encargado de una puerta que se contrata para controlar quién pasa por ella".

Aunque los porteros deciden quién puede pasar por una entrada, es el jefe, o quien toma las decisiones, quien emite los criterios para ingresar y tiene la última palabra. Es por eso que Jackson ignora la cadena de mando y, en cambio, va directamente a la fuente.

“Hablo con quien necesito hablar, nadie en el medio”, comentó.

“No sigo la cadena de mando, voy directo a la fuente con quien puede hacer que pase lo que quiero que pase. Porque a las personas de enmedio les gustaría que hagas menos para impresionar a las personas en la cima. Así que a veces tienes que pasar por alto a alguien para llegar a quien necesitas".

4. Entrena para la realidad hasta que la realidad se sienta como un entrenamiento

Jackson comenzó a boxear a la edad de 12 años en un gimnasio local en Southside Queens.

Aunque la mayoría ve el boxeo y otros deportes como un escape, su gimnasio era tan duro por dentro como la vida fuera, o quizá más difícil. Pero los desafíos que enfrentó al interior del gimnasio, y la consistencia con la que los enfrentó (entrenaba todos los días) lo condicionaron hasta que, finalmente, no tenía problemas con pelear en absoluto.

"No teníamos clases por peso, y no llegaban personas que fueran consistentes, así que peleaba con muchos niños mayores", dice. "Tenían una ventaja mental porque eran mayores, pero eso se desvaneció conformé agarré más ritmo para hacerlo".

"Eso cambió mi actitud e hizo que no me importara pelear, porque cada vez que hacía sparring, me sentía como si estuviera en una pelea real. Y como lo hacía todos los días, no me importaba estar en una pelea. No me adapté bien, porque llevé eso al otro lado de la calle, al barrio, lo que aprendí en el gimnasio”.

"Así que no me importaba tener un altercado. No me importaba si tenía un ojo morado, porque [mi tiempo en el gimnasio] me forjó para luchar. Si haces que te duela en el gimnasio, no te dolerá en la noche".

Mira aquí la entrevista completa a 50 Cent, ¡es una joya!