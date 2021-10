Amazon copió productos de sus vendedores para ofrecerlos más baratos y posicionar sus marcas propias, afirma reporte

Documentos revelados por la agencia Reuters muestran que Amazon ha usado datos privados de sus vendedores en India para copiar sus productos más populares y ofrecerlos a precios más bajos, con el fin de posicionar sus marcas propias en la plataforma.

Depositphotos.com

La cuestionable estrategia de Amazon llevaría por nombre ‘Proyecto Solimo’, y consistiría en "usar información de Amazon.in para desarrollar productos y aprovechar la plataforma para distribuir esos productos entre nuestros clientes", dice el reporte. También afirman que los vicepresidentes senior de Amazon, Diego Piacentini y Russell Grandinetti, avalaron el plan.

Los documentos incluidos en el informe completo delatarían que la empresa de Jeff Bezos utilizó esta táctica en India, para ganar terreno en ese mercado.

Amazon habría recabado datos privados de ventas para identificar los productos más solicitados. Después, contactó a los mismos fabricantes que los producían para replicarlos y venderlos con el nombre de sus marcas propias.

Parte del Proyecto Solimo era también analizar los datos de devoluciones y los comentarios negativos sobre los productos, para implementar mejoras en los que fabricaría Amazon.

Estos productos ‘clonados’ se ofertaban entre un 10% y un 15% más baratos para competir directamente con los vendedores, según el informe. Esto le daría a Amazon una gran ventaja, ya que sus artículos se posicionaban en los primeros resultados de las búsquedas en su tienda online, dejando a los competidores en los puestos inferiores.

El reporte cita como ejemplo las camisas de John Miller, una marca muy famosa en India. Luego de copiar sus prendas, Amazon planeaba mostrar los resultados de John Miller en segunda o tercera posición, favoreciendo las camisas de Amazon.

Amazon ya tenía antecedentes de ‘copia y vende’

Las prácticas del Proyecto Solimo reveladas por la investigación de Reuters se suman a acusaciones anteriores:

En 2018 , la Unión Europea inició una investigación contra Amazon por este tema. Dos años después acusó formalmente a la empresa de replicar los artículos más vendidos de su plataforma, representando una competencia directa y desleal para sus afiliados. El caso sigue abierto en espera de resolución.

, la inició una por este tema. Dos años después acusó formalmente a la empresa de replicar los artículos más vendidos de su plataforma, representando una para sus afiliados. El caso sigue abierto en espera de resolución. En 2019 , Yahoo Finance publicó una investigación que mostraba cómo el equipo de desarrollo de productos propios de Amazon tenía "buffet libre" en cuanto al acceso a datos de terceros.

, publicó una investigación que mostraba cómo el equipo de desarrollo de tenía "buffet libre" en cuanto al acceso a datos de terceros. En 2020, la Cámara de Representantes de Estados Unidos también señaló dichas prácticas. Sin embargo, en julio de ese año, el propio Jeff Bezos negó todo durante una audiencia antimonopolio, diciendo que en Amazon “tenemos una política contra el uso de datos específicos de vendedores que ayuden a nuestros negocios de marca privada”.

Amazon niega todo

Un portavoz de Amazon contactado por el portal Xataka, negó los informes de la agencia de noticias, diciendo que:

“Como Reuters no ha compartido los documentos o su procedencia con nosotros, no podemos confirmar la veracidad o no de la información tal y como aparece en el artículo. Creemos que estas afirmaciones no se corresponden con los hechos y no están fundamentadas”, dijo el vocero citado por el medio.

Además, la empresa afirmó que su tienda no le da trato preferencial a ningún vendedor y que “la política de Amazon prohíbe estrictamente el uso o el intercambio de datos no públicos específicos del vendedor en beneficio de cualquier otro vendedor, incluidos los vendedores de marcas blancas”.