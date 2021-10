15 herramientas básicas que vas a necesitar para tu negocio

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

El inconveniente que se encuentran muchos emprendedores es que ante la gran cantidad de herramientas, no saben cuál puede adaptarse mejor a las necesidades de su empresa. Y pierden mucho tiempo probando e investigando.

Pero tranquilos, yo también me he vuelto loca probando herramientas. He descartado las que no me aportan valor y las que no me han resultado útiles. Por ello, he creado un listado de herramientas, divididas en diferentes áreas, para que conozcas las que a mí me han facilitado la vida a la hora de gestionar mi empresa.

Ten en cuenta que cada negocio tiene sus particularidades y necesidades, pero en general todas estas pueden adaptarse a la perfección a cualquier proyecto, ya sea de un sector u otro.

Listado de las 15 mejores herramientas para emprendedores

A continuación, voy a nombrar algunas herramientas y recursos que me han ayudado a optimizar mi tiempo y a mejorar mi rendimiento laboral (y el de mis empleados).

Estas son algunas áreas en las que me he centrado para clasificar todas estas herramientas: productividad empresarial, gestión de proyectos, presentaciones, comunicación entre equipos y email marketing.

Herramientas para mejorar la productividad en tu empresa

Estas tres herramientas son imprescindibles para ser más eficiente en tu trabajo:

Google Calendar: puedes ver tu calendario de un simple vistazo para consultar tu agenda, crear un evento y agendar una reunión. Puedes elegir diferentes formas de visualizar el calendario, según tus preferencias.

puedes ver tu calendario de un simple vistazo para consultar tu agenda, crear un evento y agendar una reunión. Puedes elegir diferentes formas de visualizar el calendario, según tus preferencias. Lastpass: una herramienta para gestionar de forma segura todas las contraseñas de todos los programas online que utilizas, mejorando así la productividad en el equipo.

una herramienta para gestionar de forma segura todas las contraseñas de todos los programas online que utilizas, mejorando así la productividad en el equipo. Google Drive: la mejor herramienta para sincronizar archivos en línea, donde dos o más personas del equipo pueden realizar cambios en un archivo en tiempo real. Todo se queda guardado en la nube y podrás acceder desde cualquier dispositivo. ¡Y dispone de 15 Gb gratis!

Herramientas para gestionar proyectos

¿Cuántos de ustedes son de anotar en un documento, en papel u online, las tareas pendientes por hacer? Y no solo las suyas, también la de sus empleados… Muchas de estas tareas caen en el olvido, lo que impide llegar a tus objetivos.

Por ello, te recomiendo estos gestores de tareas online, ideales para trabajar de forma colaborativa a través de tableros intuitivos. Estos se estructuran en columnas y cada una representa diferentes estados: asignado a alguien, pendiente, en proceso, completado. Las tarjetas van pasando por las diferentes columnas hasta llegar a completado.

Una de mis preferidas es Ora, una herramienta de gestión de tareas especialmente relevante cuando en una empresa hay varios departamentos y los integrantes de cada uno tienen que comunicarse para realizar determinadas acciones. Otras herramientas similares son Asana y Trello.

Herramientas para crear presentaciones

Un buen emprendedor también necesitará tener nociones básicas de diseño. Aunque lo normal es delegar esta tarea en un diseñador, a veces necesitas crear algo rápido, ya sea para redes o email marketing, y necesitas salir del paso.

Para ello, hay tres herramientas que debes conocer y que te salvarán en más de una ocasión:

Canva: con más de 8 mil plantillas gratuitas, se considera una de las más completas para crear contenidos visuales, ya sea posts para redes sociales, presentaciones, portadas, flyers , tarjetas de visita, pósters, etc. Además, te da la opción de crear tus creaciones desde cero y añadir tus imágenes, texto, iconos, etc.

con más de 8 mil plantillas gratuitas, se considera una de las más completas para crear contenidos visuales, ya sea posts para redes sociales, presentaciones, portadas, , tarjetas de visita, pósters, etc. Además, te da la opción de crear tus creaciones desde cero y añadir tus imágenes, texto, iconos, etc. Prezi: si Power Point te saca un poco de quicio, Prezi es la mejor alternativa para crear, programar y compartir presentaciones dinámicas y profesionales para cualquier evento o reunión importante. Puedes añadir vídeos, agregar sonido, narración, añadir una plantilla prediseñada y utilizar la función de zoom para destacar algo.

si Power Point te saca un poco de quicio, Prezi es la mejor alternativa para crear, programar y compartir presentaciones dinámicas y profesionales para cualquier evento o reunión importante. Puedes añadir vídeos, agregar sonido, narración, añadir una plantilla prediseñada y utilizar la función de zoom para destacar algo. Powtoon: otra opción para crear presentaciones, pero destaca por las funciones que ofrece para crear vídeos animados. Algunas funciones que integra son efectos de texto, animaciones de personajes, iconos variados, transiciones o fondos.

Herramientas para mantener una buena comunicación con tus empleados

La comunicación entre equipos es clave para que todos vayáis en una misma dirección y cumpláis con los objetivos establecidos. Para ello, te recomiendo que conozcas:

Zoom: tanto para hablar con mi equipo como para hablar con mis clientes u otros colaboradores de mi empresa uso Zoom . Con el plan de pago puedes hacer reuniones grupales de hasta 500 participantes. Otras funcionalidades que me gustan son pantalla compartida y la opción de grabar tus reuniones.

tanto para hablar con mi equipo como para hablar con mis clientes u otros colaboradores de mi empresa uso . Con el plan de pago puedes hacer reuniones grupales de hasta 500 participantes. Otras funcionalidades que me gustan son pantalla compartida y la opción de grabar tus reuniones. Chanty: una herramienta de chat que uso para mejorar la comunicación y la productividad entre equipos. Se pueden utilizar menciones, crear grupos privados, añadir en favorito tus canales más importantes y usar emojis y gifs.

una herramienta de chat que uso para mejorar la comunicación y la productividad entre equipos. Se pueden utilizar menciones, crear grupos privados, añadir en favorito tus canales más importantes y usar emojis y gifs. Slack: otra herramienta que ya he probado es Slack, un servicio de mensajería que permite a todo el equipo estar comunicado en tiempo real. Y lo que más me gusta es que integra otras herramientas como Dropbox, Google Drive o MailChimp.

Herramientas de email marketing

Indiscutiblemente, una de las vías más efectivas para comunicarte con tus clientes sigue siendo el email marketing. El correo electrónico, aunque muchos lo neguéis, sigue siendo un canal potente de comunicación con el que podrás mantener una relación a medio y largo plazo con tus clientes.

Por lo que elegir un buen software de email marketing para gestionar correctamente tus emails será clave en tu estrategia. Para elegir uno u otro deberás tener en cuenta aspectos como: calidad-precio, la atención al cliente y que cumpla con la normativa de protección de datos.

Mi preferido es Mailrelay por todas las funcionalidades que ofrece y sobre todo porque cuenta con una versión gratuita con muchas ventajas. Con la versión gratuita puedes llegar a 15 mil contactos, enviando 75 mil emails al mes gratis. No hay límite de envíos al día y tienes soporte incluido.

Para empezar este software está genial. Después, puedes contratar otra versión de pago si lo necesitas. Te ofrece tutoriales, autoresponders, programación fácil para hacer tus envíos, sistema de estadísticas, gestión avanzada de suscriptores y tests A / B para tus campañas.

Otros programas que puedes analizar

Mailchimp: su versión gratis permite llegar a 2 mil contactos al mes. Y el soporte es gratis durante 30 días.

su versión gratis permite llegar a 2 mil contactos al mes. Y el soporte es gratis durante 30 días. Getresponse: este no incluye plan gratis, aunque te deja probar la herramienta durante 30 días. El plan basic sale por 15 dólares al mes, alcanzando a mil suscriptores. Si el tamaño de tu lista es mayor, puedes seleccionarlo desde el plan basic, por un precio mayor.

Espero que todas estas herramientas online para emprendedores te sean útiles y puedas sacarle con ellas el máximo partido a tu proyecto.

¿Conocías todas estas herramientas? ¿Qué otras añadirías a este listado?