Consejos para tomar mezcal como un verdadero experto

La rica tradición del agave ha trascendido la historia y ha permitido a los mexicanos disfrutar de sus deliciosas bebidas, entre las que destacan el mezcal y el tequila, que incluso han ganado renombre internacional y se han posicionado como las bebidas mexicanas por excelencia, y en este mes patrio no pueden quedar fuera de la mesa para el festejo. De hecho, las ventas de estas bebidas en el Marketplace de Mercado Libre han mostrado un crecimiento de compra en comparación al año pasado: el tequila aumentó 142% y el mezcal 78 por ciento.

Depositphotos.com

El mezcal guarda muchos secretos para ser disfrutado al máximo y explotar su potencial, y la verdad es que no hace falta demasiado, sino lo correcto, en este sentido, Mercado Libre, junto a Lala Noguera, especialista en destilados de agave, te quieren compartir cuatro consejos fundamentales para vivir una experiencia con el mezcal como todo un experto, así como los pasos para beberlo y disfrutar de la explosión de sabores, olores y sensaciones que puede brindarnos en cada sorbo:

Primero lo primero: la copa

Imagen: Depositphotos.com

Aunque en muchos lugares el mezcal se toma en jícara de calabaza seca, no es lo más recomendable, ya que esto contamina el mezcal de otros sabores y no podrás percibir todas sus notas. “Se toma en jícara porque así lo toman en los pueblos, pero no necesariamente la gente debe tomarlo de esa forma para tener una gran experiencia”, señaló Lala.

Ella sugiere una coñaquera chica, o una copa en forma de tulipán si quieres una mayor experiencia; también un vaso de veladora mezcalero es una opción.

¡Ya nos exhibieron! Evita las naranjas

Imagen: The Pop'd Shop vía Unsplash

Noguera explica que uno de los mayores errores que las personas cometen es poner naranja y sal en la boca antes o después de tomar mezcal, ya que neutraliza las papilas gustativas y de ahí en adelante todo va a saber a naranja y sal, lo que nulifica la experiencia con la bebida. Lo recomendable es tomarlo con agua solo para enjuagar la boca.

A que no te la sabías: Maridaje con dulces y chocolates

Imagen: Depositphotos.com

Para crear un maridaje con mezcal y que lleve a las personas a otro nivel de sabor, Lala sugiere acompañar con trufas de chocolate, pues después de dar el primer sorbo, identificar el sabor y comer el chocolate, el mezcal explota en la boca provocando una experiencia inigualable. También se puede usar mazapán o pulpa de tamarindo, pues el mezcal se expresa muy bien con esos alimentos.

Shot mata mezcal

Imagen: Depositphotos.com

Algunos mexicanos se han acostumbrado a tomar un shot de mezcal de jalón, lo cual no es recomendable pues no hay experiencia y se desperdicia la oportunidad de disfrutar verdaderamente del espirituoso. Al tomarlo así inmediatamente se empiezan a sentir los efectos alcohólicos, ya que le estás dando a tu cuerpo demasiado. El mezcal tiene que ser poquito a poco.

La hora de la verdad: el ritual

Imagen: YesMore Content vía Unsplash

El mezcal está hecho de 65 tipos diferentes de agaves y además hay subespecies, lo que hace que se puedan obtener aproximadamente 120 aromas y sabores, pero para poder catarlo y tener una completa experiencia, se recomienda observar el color de mezcal desde diferentes ángulos, olerlo desde cuatro puntos de la boca, sentirlo con la punta del dedo, darle un trago corto y pásalo sin abrir la boca, combinar con alimentos y enjuagar la boca.

No mezcles

Imagen: Depositphotos.com

Evita tomar mezcal inmediatamente después de haberte lavado los dientes, ambientes donde haya saturación de olores o donde estén fumando para que no se contaminen los sentidos, y ya que andamos en esas, también prepárate sin perfumes o lociones muy fuertes: crea todo el ritual para que vivas al máximo la experiencia de tomar mezcal.