Netflix firma alianza con Walmart para vender productos inspirados en su contenido

No es secreto que gracias a la pandemia el ecommerce se ha convertido en la manera principal por la cual la gente consume muchos productos. Gigantes como Amazon, Shein y Walmart aumentaron sus ventas de manera significativa en este periodo de tiempo. Netflix, para no quedarse atrás en este mercado, presentó Netflix.shop donde puedes encontrar merchandise de diferentes series. Sin embargo, no quisieron parar ahí y se aliaron con Walmart para expandir más sus posibilidades de ventas.

Unsplash / netflix.shop

La alianza implica que el comercio minorista cree una sección específica para los productos de la plataforma llamada The Netflix Hub. El objetivo de vender estos productos es que los usuarios del streaming se conecten de una manera más intensa con el contenido, generando una mayor lealtad a la marca. Lo primero que saldrá a la venta serán camisetas y chamarras de las series ‘El juego del calamar’ y ‘Stranger Things’.

En el comunicado de la empresa minorista explicaron que en los próximos meses estarán disponibles productos más allá de ropa. Los fans podrán comprar música, juegos y juguetes con la temática de su serie favorita. En la entrada del blog de Walmart se enlistan algunos productos de series como Ada Twist, Scientist, CoComelon, Nailed It!, Squid Game, Stranger Things, The Witcher, y Waffles + Mochi, los cuales estarán disponible pronto.

Además, desarrollarán una dinámica en la que los fans podrán votar por la mercancía que ellos quieren comprar. A esta selección se le llamará Netflix Fan Select. Con este tipo de actividades piensan generar más engagement con la marca y hacer la relación de los usuarios con Netflix cada vez más fuerte. Definitivamente, se trata de renovarse o morir.