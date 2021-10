Conocer y conocerte, los dos elementos básicos para ser inversionista según Alfonso Marcelo

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Con 20 años de trayectoria en el mundo financiero, Alfonso Marcelo es toda una autoridad en el campo. El fundador de Finformado y coautor del libro ‘Querido dinero, te odio y te quiero’ asegura que los dos elementos básicos para ser inversionista son conocer cómo funcionan las finanzas y conocerte a ti mismo.

“Estudie ingeniería porque me gustan las matemáticas, el pensamiento lógico, los procesos y estar en el tema de los números, que abarca las finanzas. En ese entonces no tenía tanto conocimiento financiero y apenas había aprendido algunos conceptos básicos como inflación, GAT, valor presente neto y cómo sacar un rendimiento… ¡Eran tantas cosas!”, relató Alfonso durante su plática ‘El reto de ser inversionista’ en el festival interactivo de finanzas personales Money Fest 2021.

El experto cuenta que su primer empleo tras graduarse fue en el departamento de tesorería de una aseguradora. Posteriormente, Alfonso Marcelo trabajó en una empresa de gestión y asesoría en inversiones (Wall Management), y más tarde entró a las grandes ligas: una casa de bolsa, que “es un intermediario bursátil que conecta a los inversores con las empresas e industrias donde se puede invertir”.

Poco a poco, trabajo tras trabajo, el ahora máster de finanzas acumuló la experiencia y conocimiento suficiente para poder condensar en dos principios básicos lo que se necesita para iniciarte como inversionista: “conocer y conocerte”, dijo.

1. Conocer el mundo financiero

Los inversores principiantes pueden sentirse intimidados por todos los elementos que implica el mundo de las finanzas. Por eso, Marcelo explicó cuáles son los principios básicos que debes conocer para empezar a invertir.

- Conceptos. Las finanzas pueden ser muy complicadas al inicio, pues tiene muchos conceptos y terminología que asustan a los principiantes. Los que debes tener en mente como inversor novato, son principalmente los distintos productos de inversión (bonos, acciones, futuros, derivados, instrumentos estructurados, etc.), los plazos de éstos instrumentos de incersión y los rendimientos o intereses que generan.

- Productos. “Hay una increíble variedad de productos, entonces, ¿cómo podemos tomar una mejor decisión? En México existen más de 10 mil productos de inversión regulados”, señaló Alfonso, y destacó que ni él mismo los conoce todos, porque “es prácticamente imposible”. Con esta enorme oferta de instrumentos de inversión para elegir y decidir dónde poner tu dinero, lo mejor, al principio, es involucrarnos con los que están más a la mano. Por ejemplo, puedes acercarte a tu banco o a una empresa especializada en inversiones para que te asesoren con base en tus metas, el monto que puedes invertir y el riesgo que estás dispuesto a asumir.

- Legal y regulado. Otra parte importante es diferenciar los productos de inversión que están regulados de los que no. “Los productos de inversión que no están regulados no necesariamente son ilegales. Pero si, por ejemplo, nos cobran una comisión sorpresa, ¿a quién vamos a recurrir? La diferencia es que, en el caso de los productos regulados, estamos protegidos por la CONDUSEF”, explicó.

- ¿Cómo y cuánto invertir? En este universo de opciones hay productos que te convienen más que otros. Llegado este punto, lo ideal es buscar asesoría de expertos que te guíen. “Aun sabiendo de finanzas, necesitas contratar a alguien que las domine y que te ayude”, dice. “Hace unos años necesitabas tener un millón de pesos para poder invertir. Ahora puedes comprar acciones con muy poco dinero”, agregó el experto, quien destacó la importancia de diversificar tus inversiones, lo que significa poner tu dinero en distintos productos y no apostarle a uno solo.

2. Conocerte a ti mismo

Saber lo básico de finanzas es solo una parte para convertirte en inversionista, la otra es conocerte a ti mismo. En este sentido, Alfonso Marcelo dice que hay tres elementos que debes analizar:

- Metas. Es importante definir objetivos personales para saber qué harás con tus inversiones y con tus ganancias. ¿Quieres juntar el enganche para comprar una casa? ¿Quieres hacer crecer tu dinero para tener un jugoso fondo de retiro? O quizá quieres convertirte en inversor de tiempo completo y usar tus rendimientos o ganancias para reinvertir y ‘vivir de tus rentas’.

- Estilo de vida. Esto determinará si eres capaz de ser austero con tal de invertir más para ganar más a futuro, o si prefieres tomar tus rendimientos conforme llegan y gastarlos en el presente.

- Perfil de inversión. “Tenemos que saber cómo afectan las emociones en la forma en que manejamos nuestro dinero”, subrayó Alfonso. “Podríamos pensar que, a medida que aprendemos más de inversiones y finanzas, más agresivos somos al invertir, pero eso no es cierto. Por ejemplo, yo tengo un perfil de inversión moderado. Es decir, no soy tan conservador, pero tampoco me vuelvo loco invirtiendo en cosas exóticas. A mí me gusta algo regulado, que me dé rendimiento y que vaya de acuerdo a mis metas”, detalló el especialista.

“Ya cuando tenemos todo este paquete de ‘conocer y conocerme’ podemos lograr ser inversionistas”, concluyó Alfonso Marcelo.