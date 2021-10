Tesla realiza las primeras entregas de sus nuevos vehículos Model X

Un usuario del foro de Tesla Motors Club subió un video de su nuevo SUV eléctrico el sábado, y agregó: "creo que vendrán más entregas, así que espero que todos puedan obtenerlo muy pronto".

El Model X renovado, que cuesta casi 94,000 dólares, cuenta con una pantalla táctil horizontal en la parte delantera del vehículo y una pantalla más pequeña en la parte trasera. El tablero parece similar al Model S renovado, aunque tiene un parabrisas de vidrio grande, más espacio y puertas Falcon Wing. Las entregas fueron parte de un pequeño evento, según Electrek, y los vehículos presentados tenían seis asientos. Las opciones de cinco y siete asientos no se vieron en el evento.

La cuenta oficial de Twitter de Tesla confirmó lo que reveló el usuario del foro TMC. La cuenta publicó cuatro fotos el domingo, subtitulándolas simplemente, "primeras entregas del nuevo Model X".

First deliveries of new Model X pic.twitter.com/WfccyUXcFD