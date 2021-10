Hooters México anuncia que no participará en el cambio de uniforme de sus colaboradoras

Las redes sociales se inudaron de videos de las empleadas de Hooters exponiendo el nuevo uniforme de la cadena en Estados Unidos, donde las mismas expresaban una especie de descontento por el largo o el nuevo corte de los shorts. Frente a esta situación, Hooters de México, S.A. de C.V., explicó a través de un comunicado que no participará en este cambio.

Hooters México vía Facebook

Este traje aún se encuentra en período de prueba con la participación de varias Hooters Girls. Sin embargo, no se ha tomado la decisión de implementarlo definitivamente, según la información proporcionada.

"Ante estas publicaciones Hooters de México, S.A. de C.V., anuncia que no llevará a cabo ningún cambio del uniforme de trabajo de sus colaboradoras en México, y además no participará en esta pruebas debido a que no está de acuerdo con su diseño", explica la cadena en el comunicado.

Asimismo, aclararon que Hooters de México es una franquicia independiente de la marca en Estados Unidos.