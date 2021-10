¿Entrar en la Flor de la Abundancia? 5 claves para detectar fraudes piramidales

¿Alguna vez te han invitado a participar en cadenas de inversión o ahorro como la Flor de la Abundancia? Cuidado, se trata de una estafa.

Depositphotos.com

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha alertado constantemente sobre este formato de los esquemas piramidales o Ponzi.

Karem Suárez, youtubera colombiana especializada en finanzas personales con más de 100 mil suscriptores compartió durante su participación en el festival de finanzas personales MoneyFest 2021 cinco pautas para identificar negocios que te prometen ser rico de la noche a la mañana.

De acuerdo con la especialista, debes sospechar de una “inversión” sí:

1. Tienen mala reputación

Muchos de estos negocios vienen acompañados de palabras como “revolucionario”, “innovador” y “En tendencia”. Por eso es importante investigar estas inversiones en Google porque es relativamente sencillo encontrar titulares que hablen de ellas. Si el negocio no es legítimo, sin lugar a dudas podrás encontrar quejas en foros, noticias y menciones en redes sociales.

2. Te piden dar dinero a una persona y no a una empresa

Según Karem Suárez esta es una de las alertas rojas más fuertes cuando se trata de inversiones apócrifas. Una empresa debe tener, por ley, información pública, un objetivo claro, está constituida debidamente. Esto quiere decir que está regulada por alguno de las siguientes instituciones financieras:

Hacienda y Crédito Público (SHCP): La cabeza que autoriza cómo va a funcionar la situación financiera en el país.

La cabeza que autoriza cómo va a funcionar la situación financiera en el país. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): Es la que autoriza la operación de bancos casas de bolsa, en México está prohibido jinetear dinero sin estar autorizada por la comisión

Es la que autoriza la operación de bancos casas de bolsa, en México está prohibido jinetear dinero sin estar autorizada por la comisión Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF): En México solo puedes adquirir un seguro a través de un agente que esté autorizado por la CNSF.

En México solo puedes adquirir un seguro a través de un agente que esté autorizado por la CNSF. Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar): La que regula las Afores y todo lo que tiene que ver con el dinero del retiro.

La que regula las Afores y todo lo que tiene que ver con el dinero del retiro. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef): Es la PROFECO de todos los servicios financieros, banca, bolsa,

Es la PROFECO de todos los servicios financieros, banca, bolsa, Instituto para la Protección de Ahorro en un Banco (IPAB): Si ahorras en un banco y este desaparece, el IPAB te protege hasta por 400 mil UDIs. Por eso es muy importante diversificar.

Si ahorras en un banco y este desaparece, el IPAB te protege hasta por 400 mil UDIs. Por eso es muy importante diversificar. Sistema del Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES): Aquí puedes ver qué empresas financieras que “ya hicieron su chamba” y ya están reguladas.

Si cuando alguien te invita a una operación que no esté regulada, se resiste a darte información sobre la empresa o te pide que des dinero a una persona directamente y no a una firma, abstente.

3. Si te dicen que la inversión es sencilla y sin riesgo

Vamos a ser muy claros: no hay inversión que sea sin riesgo, por muy mínimo que sea.

Existen dos tipos de inversiones:

Renta Fija: La que te da una idea muy aproximada de lo que será tu retorno de inversión (como los CETES y bonos).

La que te da una idea muy aproximada de lo que será tu retorno de inversión (como los CETES y bonos). Renta Variable: No tiene un retorno fijo de inversión porque dependen del entorno que puede ser volátil (por ejemplo, acciones de empresas, ETFs, divisas y criptomonedas).

Nadie puede decirte cuánto exactamente vas a ganar en las inversiones porque por naturaleza son impredecibles.

Tan simple: si de verdad se ganara tanto con esa inversión, no te estarían invitando (¿quién regala a la gallina de los huevos de oro?).

4. Si te presionan para entrar ¡AHORA, AHORA, AHORA!

Esta estrategia de reclutamiento para los fraudes se aprovecha del FOMO (Fear Of Missing Out). Es decir, te convencen de que si no entras hoy a la inversión, la oportunidad no volverá a presentarse.

La realidad es que las buenas inversiones deben ser estudiadas y analizadas. Nunca olvides que de hecho, lo primero que debes invertir es tu tiempo para conocer a qué estás entrando, si se ajusta a tus metas de corto, mediano o largo plazo, y sí una oferta es legítima.

Si te insisten que debes entrar ya porque se están acabando los lugares, “date el lujo” de proteger tu tranquilidad y tu dinero y declina participar. Siempre hay oportunidades para quien las busca.

5. Si te piden invitar a otras personas para poder ganar

¿Sabías que un esquema piramidal solo puede tener 13 niveles antes de que se agote toda la población humana? Ese es uno de los grandes trucos de los fraudes de este tipo.

Ojo, no es lo mismo un negocio multinivel legítimo que sí ofrece un producto y está regulado, que una estafa piramidal que trabaja con valores intangibles.

Recuerda, como dice Karem Suárez, la única fórmula mágica para volverte rico es la educación financiera.