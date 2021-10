El CEO de Netflix dice que tuvo una respuesta 'errónea' a la ira de los empleados por un programa que fue calificado como transfóbico

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, dijo que "se equivocó" al comunicarse con su personal después de que expresaron su descontento con el nuevo especial de comedia en el streaming de Dave Chappelle, The Closer. Los empleados planearon una huelga para este miércoles.

Karwai Tang | Getty Images

"Obviamente, arruiné esa comunicación interna", le dijo a Variety. "En primer lugar, debería haber liderado con mucha más humanidad. Es decir, tenía un grupo de empleados que definitivamente estaban sintiendo dolor por una decisión que tomamos. Y creo que eso debe reconocerse antes de entrar en las tuercas y tornillos de cualquier cosa".

El especial más reciente de Chappelle ha sido criticado por sus numerosos chistes sobre personas transgénero y la comunidad LGBTQ+. Los defensores han llamado el especial transfóbico, pero Sarandos les dijo a sus empleados, cuando comenzó la reacción, que la compañía nunca pondría en plataforma programas "que están diseñados para incitar al odio o la violencia, y no creemos que The Closer cruce esa línea".

En una entrevista diferente con The Hollywood Reporter, mantuvo su declaración original y dijo que su "postura no ha cambiado". "Les decimos a nuestros empleados por adelantado que estamos tratando de entretener a nuestros miembros y que parte del contenido de Netflix no les va a gustar", comentó.

Según Sarandos, el gigante del streaming está "profundamente comprometido" tanto con la "inclusión" como con "apoyar la libertad artística con los creadores que trabajan en Netflix".