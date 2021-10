Rafael Nadal: 'Con esfuerzo, dedicación y humildad, siempre consigues algo, que es progresar'

Madrid, España.- El tenista Rafael Nadal aseveró que cuando se tienen objetivos claros en la vida, se tiene que pasar por las obligaciones antes que el ocio “aunque cueste aceptarlo”. Sin embargo, esto no significa "saltarse etapas de la vida".

enlighTED 2021

“Cuando la gente me dice ‘Qué grandes sacrificios habrás hecho en tu vida cuando eras joven para poder llegar a donde estás’, yo digo que para mí no eran grandes sacrificios porque era lo que yo quería. Cuando uno hace lo que le gusta, lo que le motiva, trabajas con determinación y todo eso que para otros es un gran sacrificio, no lo es”.

Durante su participación en la ceremonia inaugural de enlightED 2021 Hybrid Edition, congreso mundial de tecnología, educación e innovación, el tenista manacorí platicó con el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete donde habló de la importancia de tener valores para forjarse un nombre y la importancia de fijarse metas claras.

“Cada uno debe fijarse sus propios objetivos y buscar realmente su vocación personal, porque cuando uno encuentra lo que realmente le apasiona, trabaja en ello sin mirar al reloj”, dijo el atleta, pero remarcó que para poder alcanzar el éxito profesional las personas deban dejar de vivir. “Cuando era joven y mis amigos salían cada sábado, a lo mejor yo solo festejaba uno de cada cuatro, pero lo hice. La realidad es marcar prioridades”.

Para esto, Nadal remarcó que para lograr este equilibrio es fundamental dejarse aconsejar por las personas más adultas o con más experiencia para tomar las decisiones adecuadas, más allá de creer que se sabe todo por tener grandes cantidades de información en la palma de la mano gracias a la tecnología.

Rafael Nadal y José María Álvarez-Pallete / Imagen: enlightED 2021 Hybrid Edition

El presidente de Telefónica respondió comentando que si le preguntamos a las personas qué dedican su día, cuántas horas ocupan a dormir, a trabajar, a desplazarse, la respuesta es que dedican 31 horas al día para estas actividades.

“Esto quiere decir que nos hemos vuelto multiplataforma, hacemos más de una cosa a la vez. Lo que significa que ponemos menos enfoque o atención en lo que hacemos y eso es un riesgo. Cada vez cuesta más concentrarse y para alcanzar tu pasión, hay que concentrarse”, dijo Álvarez-Pallete y recomendó tener refugios, lugares o personas que te permitan escapar de la vorágine del día a día y te permitan estar tranquilo y “concentrarse para disfrutar lo que hacemos”.

"Con esfuerzo, dedicación y humildad, siempre consigues algo, que es progresar", apuntó el tenista. "No hay mayor satisfacción personal que volver a casa sabiendo que uno ha hecho todo lo posible para lograr sus objetivos".

A sus 35 años, Nadal ha ganado 13 veces el torneo de Roland Garros y tiene 20 títulos de Grand Slam. Actualmente se encuentra en recuperación por una lesión en el pie izquierdo.