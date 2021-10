Trabajadores de McDonald's en EU irán a huelga contra la conducta sexual inapropiada en el lugar de trabajo

Los trabajadores de McDonald's realizarán una huelga de un día el martes para protestar contra los acusados ​​de acoso sexual en múltiples ubicaciones estadounidenses del gigante de la comida rápida.

Barcroft Media | Getty Images

Los empleados en al menos 10 ciudades, incluidas Chicago y St. Louis, protestarán para exigir a la empresa que "deje de perder el tiempo y escuche a los trabajadores cuando se trata de solucionar el acoso sexual desenfrenado en sus tiendas", según una publicación de Facebook de Fight for $15, una organización de defensa.

La publicación estaba vinculada a MeTooMcDonalds.org , un sitio que incluye más información y una petición.

"McDonald's: es hora de poner fin al acoso sexual y la violencia en sus restaurantes", dice la página, que también insta a los visitantes: "Apoya a los trabajadores de comida rápida y a los trabajadores sobrevivientes en HUELGA después de que supuestamente una trabajadora de McDonald's de 14 años fuera agredida sexualmente por su gerente, un delincuente sexual registrado".

El mes pasado se presentó una demanda alegando que un gerente de McDonald's en Pittsburg violó a una empleada de 14 años. Su abogado, Alan Perer, le dijo a Fox Business: "Anuncian en todas partes que este es su primer mejor trabajo y atraen a estas... en su mayoría mujeres jóvenes. Ponerlas en peligro y no protegerlas al no contratar adecuadamente y no supervisar lo que está sucediendo es simplemente impactante".

Tal vez te interese: Burger King abre su primer local 100% vegetariano en Madrid

La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos también presentó una demanda en septiembre acusando a un franquiciado de no responder adecuadamente a las demandas por acoso sexual en casi dos docenas de lugares en Nevada, California y Arizona.