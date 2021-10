Elon Musk tuitea y algunas criptomonedas caen en picada

Elon Musk a menudo es acusado de manipular los mercados a través de las redes sociales, principalmente al dar sus opiniones sin filtrar sobre ciertas criptomonedas en Twitter.

El multimillonario es un hombre de pocas palabras, pero puede dar un golpe con sus respuestas, algo que se hizo evidente ayer cuando envió la criptomoneda Shiba Inu cayendo al fondo gracias a un tuit de una sola palabra.

Una cuenta de Twitter apropiadamente llamada @ShibaInuHolder tuiteó a Musk preguntándole cuánto poseía actualmente de la moneda digital con temática de perro.

El hombre respondió fríamente "Ninguno" en un mensaje que desde entonces ha obtenido más de 43,300 me gusta

Según CoinBase , Shiba Inu se ha desplomado alrededor del 6,82% desde el tuit del domingo, con una valoración de alrededor de 0,00003956 dólares a principios de la tarde del lunes.

La moneda alcanzó un récord de 0.000044 dólares el domingo antes de que Musk tuiteara, de acuerdo con Coindesk .

El CEO de Tesla siguió su tuit sobre Shiba Inu en un hilo separado y compartió que es dueño de bitcoin, Ethereum y dogecoin y advirtió a los seguidores que no "apuesten la granja por las criptomonedas".

"El verdadero valor es la creación de productos y la prestación de servicios a los demás seres humanos, no dinero en ninguna forma", dijo el magnate.

Out of curiosity, I acquired some ascii hash strings called “Bitcoin, Ethereum & Doge”. That’s it.



As I’ve said before, don’t bet the farm on crypto! True value is building products & providing services to your fellow human beings, not money in any form.