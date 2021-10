¿Cuánto gana una mesera de Hooters? Ella reveló en TikTok cuánto dinero se lleva a la semana solo en propinas

Hace solo una semana, se desató un escándalo porque el nuevo uniforme de Hooters “parece ropa interior”, según quejas de varias empleadas de la cadena. Uno de los argumentos para defender los cortísimos shorts es que incrementan el monto de las propinas que reciben las chicas. Ahora, una mesera de Hooters reveló en TikTok cuánto dinero gana a la semana solo en ‘extras’, además de su sueldo.

La tiktoker Kirsten Songer se hizo viral a finales de 2020 por compartir su día a día como mesera de dicho restaurante. La chica de 22 años, mejor conocida como ‘The flat Hooters girl’ (la chica Hooters plana) se describe como “estudiante de medicina, chica Hooters” y “aspirante a estrella de TikTok”, en su perfil de Instagram.

Songer, graduada de la Universidad de Carolina del Sur, ahora asiste a la facultad de Medicina, pero conserva su redituable empleo en la cadena. En junio pasado, Kirsten reveló cuánto gana a la semana como mesera de Hooters tan solo en propinas.

En un clip de casi un minuto, la joven muestra los billetes que recibió durante los diferentes turnos que cubrió en la semana. Las propinas de Songer oscilaron entre los 50 y los 408 dólares por día (entre 1,000 y 8,200 pesos mexicanos). También sumó los 60 dólares extra que le dio “un tipo en el bar” solo por platicar con él.

Drop any questions you have about working at hooters :) #hooters #thehootersway #bartender #server #tips #NightDoneRight #calendar