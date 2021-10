Hackers irrumpen de nuevo en Twitch y roban pagos de streamers

Hace solo un par de semanas, uno o varios hackers robaron 125 GB de información confidencial de Twitch, que incluía el código fuente del sitio web y el sueldo de los streamers, entre otros datos. Ahora, los ciberdelincuentes irrumpieron en la plataforma favorita de los gamers y robaron los pagos de varios creadores de contenido.

Uno de los primeros en denunciar el nuevo hackeo fue el streamer Killadelphia, quien relató en Twitter que alguien entró a su cuenta de Twitch, a pesar de tener activada la verificación de 2 pasos.

I work hard asf so I don’t have to ask anyone for anything at this point I might have to get lawyered up since you won’t reply https://t.co/2OXLS9kv65

Los ciberdelincuentes cambiaron el método de pago, reemplazando el número de cuenta bancaria donde el streamer recibe depósitos de la plataforma, por una cuenta de PayPal desconocida.

Lo mismo le ocurrió a otros twitchers como xSophieSophie, Dakillzor y EliteJonas1. Los creadores de contenido denunciaron que sus cuentas también fueron vulneradas para modificar la información de pago.

Por supuesto, los streamers afectados se comunicaron con el soporte técnico de Twitch para tratar de recuperar su dinero. Sin embargo, la respuesta de la plataforma fue más que decepcionante.

“Después de la investigación, parece que el pago se envió al método de pago elegido. El soporte no puede recuperar ni remitir los pagos que se liquidan correctamente”, fue la contestación que recibió Killadelphia.

La twitcher xSophieSophie expresó su enojo e impotencia ante la indiferencia de la plataforma. En su caso, soporte técnico le pidió activar la verificación de 2 pasos, cambiar su contraseña y actualizar la información de pago. También le sugirió “tomar todas las medidas preventivas para evitar situaciones comprometidas otra vez”.

Just frustrating now, my password was changed, my 2fa was on, it still is!!! And they're STILL changing my payment method, why don't you want to even investigate how they're doing this to protect others???? @twitch @twitchsupport @KilladeIphia @Dakillzor pic.twitter.com/DtJjIyrUMA