CEO de Twitter advierte hiperinflación en los Estados Unidos y en el mundo

La hiperinflación que se avecina.

El cofundador de Twitter, Jack Dorsey, aportó su opinión sobre la inflación en la economía estadounidense y auguró que las cosas van a cambiar considerablemente para peor. "La hiperinflación lo va a cambiar todo", publicó Dorsey en su cuenta de Twitter el viernes por la noche. "Está ocurriendo", sostuvo.

Hyperinflation is going to change everything. It’s happening.

Esta declaración se publicó cuando la inflación de los precios al consumidor se acerca a un máximo de 30 años en Estados Unidos y crece la preocupación en el mundo sobre las consecuencias que tuvo la pandemia de coronavirus en el aumento de los precios de los alimentos. Este fenómeno repuntó en septiembre del presente año y se le atribuye al costo de la energía y las interrupciones de la cadena de suministro mundial. La inflación se aceleró en septiembre hasta el 0,4% respecto al mes anterior, frente al 0,3% registrado en agosto.

Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell, afirmó este viernes que "es probable" que la presión de la inflación dure más de lo esperado previamente y puede que continúe el próximo año.

Dorsey continuó respondiendo a los comentarios que internautas dejaban en su publicación de Twitter y aseguró que la hiperinflación sucederá en Estados Unidos y próximamente en el mundo.

It will happen in the US soon, and so the world.