¡Atención emprendedores FinTech! El 70% de la población en Latinoamérica no tiene cuenta bancaria, afirma estudio

No es novedad que Latinoamérica es un campo fértil para las empresas que ofrecen servicios FinTech. Así lo confirma un reciente estudio, el cual encontró que 7 de cada 10 pobladores en la región no tienen una cuenta bancaria, mientras que el 80% no cuenta con tarjeta de crédito.

El reporte The State of Global Financial Health Innovation fue elaborado por Village Capital, la mayor organización a nivel mundial que apoya startups en etapa temprana, en colaboración con MetLife Foundation, PayPal y Moody’s.

Durante dos años, la firma analizó el estado de salud financiera de personas y dueños de pequeños negocios en regiones de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, el Sur de Asia y Medio Oriente / Norte de África.

“El gran problema que detectamos en estas cinco regiones, después de evaluar 1,100 postulaciones de 22 países, es que hay servicios financieros para algunos, pero no para todos. Especialmente no los hay para poblaciones como mujeres, refugiados o migrantes y comunidades rurales”, destacó Daniel Cossío, director regional de Village Capital Latinoamérica en un comunicado.

La baja bancarización en América Latina

Los resultados arrojaron que 70% de los latinoamericanos no tienen una cuenta bancaria y 8 de cada 10 no tiene tarjeta de crédito. Otro dato interesante es que más de la mitad de la fuerza laboral de la región trabaja en el sector informal, es decir, que no cuenta con contratos, seguridad social y ni la estabilidad financiera para recibir un crédito en la banca tradicional.

Por otra parte, la investigación señala que los pequeños negocios enfrentan varios obstáculos para crecer, como el acceso a financiamiento y a otras herramientas.

“La mayoría de los bancos e instituciones financieras aún consideran a las PyMEs como de alto riesgo para financiarlas. Por ello, fijan tasas de interés más altas que las que ofrecen a sus grandes competidores”, añade el reporte, destacando que más de 2.6 millones de PyMEs han cerrado o están cerca de hacerlo como resultado de la pandemia.

Un área de oportunidad para las FinTech

El estudio incluyó algunas tendencias y datos cuantitativos del sector FinTech, señalando que estas tecnologías financieras pueden solucionar los grandes problemas de la población no bancarizada.

Las empresas FinTech tendrían el potencial para democratizar el acceso a servicios financieros como obtener préstamos, abrir cuentas de ahorro, administrar ingresos o planificar gastos.

“Vemos que la innovación en salud financiera se está dando principalmente en estos cuatro ejes. Hoy encontramos más startups enfocadas en brindar soluciones para alguno de ellos, con alternativas para préstamos y acceso a capital para PyMEs", puntualizó Cossío. También mencionó a las "startups que están innovando en proptech; aquellas que ayudan a los trabajadores a incrementar sus ingresos, e incluso aquellas que ayudan a las personas a realizar pagos y envíos de dinero".

"Hoy, estas cuatro ramas del sector fintech están complementando, o incluso rebasando, la oferta del sector financiero tradicional”, concluyó el directivo de Village Capital.

Por tanto, si estás pensando en emprender o invertir en la industria de las tecnologías financieras, debes saber que aún hay mucho por hacer y que tienes un mercado potencial enorme.