Pequeñas empresas hacen de 2021 uno de los mejores años de Google

Hay negocios que aún con la pandemia y después de esta, tuvieron importantes logros en ventas e ingresos. Este es el caso del gigante de las búsquedas, Google.

Nathana Rebouças vía Unsplash

Registró su mayor crecimiento de ventas en más de una década y casi duplicó sus ganancias en el tercer trimestre. Esto gracias a que las empresas más pequeñas invirtieron dinero en anuncios digitales dirigidos a clientes que en su mayoría han comprado en línea.

Los especialistas en marketing recurrieron a Google para promocionar sus productos, con lo que la empresa logró en un solo año el crecimiento de las ventas trimestrales que suele registrar durante un período de dos años.

Sus ingresos aumentaron un 41% a 65,12 mil millones de dólares, su mayor cifra en 14 años. Obtuvo una ganancia de 21.03 mil millones de dólares, casi tres veces las ganancias alcanzadas antes de la pandemia.

Parte de estos logros se deben a las modificaciones que hizo Google en conjunto con empresas como Apple Inc. Dichos cambios hicieron que el rendimiento de anuncios en Facebook Inc. y Snap Inc fuera a la baja, por lo que muchas marcas prefirieron invertir en publicidad en Google.

YouTube ha sido también parte fundamental de las ganancias publicitarias de Google. El gigante del video reportó un crecimiento en las ventas del 43%, que equivale a 7.21 mil millones de dólares en el trimestre.Google está cerca de generar tantos ingresos este año como Netflix Inc., valorado en casi 300 mil millones de dólares.

Los retos de Google

No todo son buenas noticias para Google. Debe enfrentar las demandas que se han presentado en su contra en los últimos días. La semana pasada, Texas y más de una docena de fiscales generales estatales presentaron una denuncia antimonopolio sobre cómo la empresa recorta entre un 22% y un 42% la inversión publicitaria que pasa por su sistema, de dos a cuatro veces más que los intercambios publicitarios de la competencia.

Además Google enfrenta demandas antimonopolio del Departamento de Justicia y una coalición de estados separada, en la que se menciona que la compañía tiene acuerdos secretos para favorecer su motor de búsqueda y negocios publicitarios e impedir la participación de sus competidores. La empresa ya realiza cambios en su negocio que abordan algunas críticas regulatorias.

Para diversificar su negocio, la empresa de tecnología apuesta por novedades con potencial que aún avanzan lento. Su unidad Verily Life Sciences, que realiza investigaciones sobre salud, no ha generado el tipo de ventas transformadoras que necesitaría.

El negocio de computación en la nube de Google es por ahora el más prometedor. Después de grandes inversiones en los últimos años, la división ha comenzado a ganar participación de mercado detrás de los líderes Amazon.com Inc. y Microsoft Corp., que representan el 41% y el 20% del mercado, respectivamente. Las ventas de Google en la nube aumentaron un 45% a 4.99 mil millones de dólares.

Google espera que el lanzamiento de sus productos Fitbit y teléfonos Pixel, así como las suscripciones a YouTube sean las principales fuentes de su crecimiento.