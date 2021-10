Merck permitirá a farmacéuticas alrededor del mundo replicar su píldora contra el COVID-19

Merck aceptó permitir que otros fabricantes de medicamentos del mundo produzcan su píldora contra COVID-19. Esto, con la intención de ayudar a reducir contagios y hospitalizaciones, sobre todo en los países más pobres donde el proceso de vacunación avanza lentamente.

Este fármaco —desarrollado por la farmacéutica estadounidense Merck Sharp & Dohme en colaboración con la biotecnológica Ridgeback Biotherapeutics—, puede reducir la capacidad del SARS-CoV-2 de multiplicarse en el cuerpo, evitando incluso el fallecimiento de adultos contagiados, según sugieren estudios.

El organismo Medicines Patent Pool mencionó mediante un comunicado que había firmado un acuerdo voluntario de licencia con Merck para producir molnupiravir. En este sentido, se podrán otorgar futuras licencias a empresas autorizadas para replicar el medicamento.

Today, we announced a voluntary licensing agreement with the Medicines Patent Pool to help facilitate broad global access for our investigational #COVID19 #antiviral treatment, once authorized. Read more: https://t.co/n064OEPany $MRK pic.twitter.com/ZWtnpPqZa2