¿Ciencia ficción o realidad? Xpeng anuncia el primer modelo comercial de un auto volador

Los autos voladores han sido imaginados de diferentes maneras por varios universos ficticios en libros, películas y series de televisión. Desde hace ya varios años se ha rumoreado que algunas compañías están trabajando en traerlo a la realidad, pero no ha habido ningún compromiso de hacerlo disponible al público hasta ahora.

Xpeng

Xpeng es una empresa china fundada por He Xiaopeng y está dedicada a la creación de autos eléctricos. El domingo junto con HT Aero anunció su nuevo producto: un coche volador. El vehículo funcionará en tierra y en aire utilizando dos hélices a sus costados que le permitirán volar como un dron. Estos brazos mecánicos aumentan la dimensión del vehículo significativamente, por lo que el coche no podrá despegar si no tiene suficiente espacio para las hélices.

Estará disponible a partir del 2024, aunque HT Aero dice que el diseño final probablemente cambie para entonces. El modelo ha tenido 15,000 vuelos de prueba exitosos, mostrando la seguridad del vehículo. El automóvil podrá alcanzar una velocidad de 128 km/h y transportar hasta 200 kg de peso. Además contará con varias precauciones para cuidar al pasajero como paracaídas en caso de emergencia, comentó la compañía.

Su producción ha tenido un financiamiento alrededor de 500 millones de dólares proporcionados por inversores que ven el auto con un gran potencial en el futuro. He Xiaopeng, el fundador de la compañía cree que para el 2040 entre un 10-15% de la población China estará manejando coches voladores.